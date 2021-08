VIDEO - en plein centre de Strasbourg, la CTS change les vieux rails de ses tramways

C'est un chantier qui ne laisse pas les habitants de Strasbourg indifférents : la CTS, la compagnie des transports strasbourgeois change en ce mois d'août et en plein centre ville des rails de tramways âgés de plus de 20 ans. Un gros chantier qui oblige à couper trois lignes de tram

Si vous habitez Strasbourg, vous n'avez pas pu passer à côté. Depuis le début de l'été, le réseau de tram est en plein travaux au centre ville. Seules les lignes A, D et E fonctionnent normalement. Les trams B, C et F sont coupés entre Alt Winmärik et République.

Travaux de remplacement des rails du tramway à Strasbourg © Radio France - Antoine Balandra

La CTS remplace les rails, et les isolants qui les entourent, ainsi que les systèmes d'aiguillage (les "appareils de voirie"). Car le réseau vieillit. Les premiers rails de tramway datant de 1994 à Strasbourg.

Cette année, les travaux entre Alt Winmärik et République consistent à remplacer des rails posés il y a plus de 20 ans, entre 1998 et 2000. "Ces rails ont une durée de vie limitée dans le temps. Un appareil de voies, c'est 10-15 ans, un alignement de rails, c'est une trentaine d'années, des rails en courbe, c'est 10 ans. Il est temps de les changer" explique Jean-Louis Metzger directeur général adjoint de la CTS.

Réouverture le 28 août

Car l'acier de certains rails n'est plus suffisamment épais, rongé par les passages répétés des trams. "Le roulement de la roue avec le rail génère une usure et enlève de la matière autant sur la roue que sur le rail" précise Jean-Louis Metzger (voir photo ci-dessous).

Comparaison entre un rail neuf et un ancien, rongé par les passages de tram © Radio France - Antoine Balandra

La CTS révise aussi l'isolation de ces rails avec de la mousse pour évacuer correctement le courant utilisé par les trams et éviter les "courants vagabonds". Et puis il y a les travaux du quotidien sur les roues des trams explique Jean-Louis Metzger : "Une roue de tram, on lui fait subir entre 200.000 et 280.000 km. Ensuite on la remplace. Mais trois ou quatre fois par an on la reprofile aussi. Et au bout d'une dizaine d'années on la change complètement".

Pour le changement des rails (des rails venus d'Autriche), trois entreprises, 50 ouvriers travaillent chaque jour sur le chantier.

Remplacement des rails sur le réseau CTS à Strasbourg © Radio France - Antoine Balandra

La compagnie strasbourgeoise promet que les circulations sur les lignes B, C et F reprendront normalement le 28 août comme prévu, dès le petit matin.

Si vous prenez les trams B, C et F au mois d'août, des bus de remplacement sont mis en place entre République et Faubourg National.