VIDEO. Essonne : le ramassage scolaire se fait en vélo collectif à Boissy-sous-Saint-Yon

Pendant une semaine, les enfants de Boissy-sous-Saint-Yon expérimente le "S'Cool Bus" : un vélo à assistance électrique, équipé de 8 places, avec un coffre pour les cartables. Une manière de sensibiliser les plus jeunes aux modes de déplacements plus respectueux de l’environnement.

Boissy-sous-Saint-Yon, France

La société "S'Cool Bus" propose aux enfants de Boissy-sous-Saint-Yon (une commune de 4000 habitants au sud de l'Essonne) un ramassage scolaire pas comme les autres dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité. Chaque matin et après l'école, 7 enfants peuvent tester ce vélo collectif à assistance électrique. Alexandre, 8 ans préfère largement ce mode de transport "parce que ça déjà ça pollue moins et en plus c'est bien de faire un peu de sport". Joshua ajoute "C'est comme si on avait un jouet : une planète et qu'on était en train de la casser au fûr et à mesure avec la pollution. Alors qu'en faisant du vélo, on la casse pas du tout".

Les parents se sont inscrits sur internet. Chaque jour, il y a un groupe différent. Julie a inscrit ces deux filles parce que "c'est génial. A la fois ça remplit l'objectif de lutter contre l’obésité des enfants en les faisant bouger. Ça règle les soucis d’environnement. En plus, nous ici, on a un soucis de stationnement aux abord de l'école. Donc on se dit que si ce moyen était généralisé, ça ferait beaucoup de pollution en moins". Pour l'instant, la communauté de communes "Entre Juine et Renarde" qui finance cette opération avec l'aide de l'ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) ne compte pas généraliser le concept mais d'autres communes comme Bouray-sur-Juine vont expérimenter ce ramassage scolaire au printemps.

En Normandie, le vélo collectif, c'est toute l'année

Ce concept de "S'Cool Bus" est né en Normandie, la société compte 11 salariés. Des "coolucteurs" comme Edouard Fosse qui "veut montrer par l'exemple que se déplacer à vélo toute l'année, c'est possible. C'est que nous faisons dans la communauté d'agglomération Seine-Eure, on transporte les enfants tous les jours à vélo". Au total, 10 lignes de vélo collectif desservent 6 écoles différentes.