Il sera mis en service le jour de la rentrée, lundi 3 septembre prochain. May'Bus, c'est le nom de ce réseau, innove afin d'attirer de plus en plus d'usagers.

Mayenne, France

Moins de 30.000 personnes utilisent, chaque année, le service de transport collectif à Mayenne. Le plan du nouveau réseau a donc été pensé pour que les habitants se l'approprient et laissent leur voiture au garage pour leur déplacement.

2 lignes, une à l'ouest, l'autre à l'est avec un point de ralliement sur le quai de Devizes, vont desservir tous les quartiers de la ville et les principales infrastructures: mairie, stade, hôpital, parc des expos, établissements scolaires. 2 bus vont assurer ce service gratuit avec un cadencement plus régulier, entre 13h et 19h.

VIDÉO la ville de #Mayenne se dote d'un véritable service public de transport urbain : 2 lignes et de nombreux quartiers desservis. Mise en service ce lundi 3 septembre pic.twitter.com/YhCrGMLXFt — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) August 28, 2018

Daniel Landemaine est l'adjoint au maire, en charge de l'aménagement : "la population souhaite avoir en terme de mobilité quelque chose de différent du véhicule personnel. A nous d'aller dans ce sens-là. Ce service est un atout supplémentaire pour l'attractivité de la ville".

D'autres nouveautés pour May'Bus. La première, des navettes rapides le matin avant 8h pour desservir les collèges et les lycées. La seconde, un service qui s'étend désormais du lundi au samedi.

Les usagers pourront enfin télécharger l'application Zenbus qui permet de visualiser en temps réel la position des véhicules et de connaitre le temps d'attente.

à bord d'un bus flambant neuf du service urbain à Mayenne © Radio France

►►Le dépliant de tous les horaires de May'Bus disponible en cliquant ici (site de la mairie de Mayenne)