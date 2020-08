VIDÉO - France Bleu Berry vous embarque à bord d'un Cessna-150

France Bleu Berry vous fait monter à bord d'un Cessna-150, accompagnée par un pilote-instructeur, pour un vol au-dessus de Châteauroux et de ses alentours. Et vous pouvez vous aussi prendre les commandes de cet avion. Pour cela, il faut écouter attentivement votre radio préférée cette semaine !

Cette semaine, France Bleu Berry vous fait gagner un vol d'initiation à bord d'un Cessna-150 ! C'est encore mieux qu'un baptême de l'air : vous allez pouvoir prendre les commandes de ce petit avion et décoller depuis l'aérodrome de Châteauroux-Villers, accompagné par un pilote professionnel de l'aéroclub de Châteauroux.

Cela comprend un briefing avant le vol et une trentaine de minutes dans le ciel, à bord de ce petit appareil. "On voit comment on manœuvre un avion. On fait les vérifications avant de partir en vol, c'est ce que l'on appelle la visite pré-vol", explique Jean Guérin, pilote, instructeur à l'aéroclub de Châteauroux, qui chapeaute ces vols d'initiation. "Et ensuite on part, on se dirige vers le début de la piste en contrôlant l'avion".

"Le Cessna-150 fait 510 kilos à vide, il ne vole pas très très vite, à environ 160 km/h. Il fait un peu plus de 7 mètres de long et 10 mètres d'envergure. On utilise un avion robuste, de façon à laisser les commandes facilement à une personne qui n'a pas l'habitude de voler. Un petit peu d'autonomie, c'est possible", poursuit le pilote. "On vous laisse manœuvrer seul, j'aide un peu au décollage quand même, j'essaie de vous décrire au maximum comment ça se passe".

Il n'y a pas mieux comme sensation de liberté que de faire de l'avion

"Le fait d'être en l'air, c'est une sensation que vous pouvez découvrir en baptême. Mais en pilotant soi-même l'avion, c'est la marche au-dessus. On a un genre de sensation de satisfaction de se dire qu'on contrôle la machine !", ajoute Jean Guérin, qui affiche 700 heures de vol au compteur. "Il n'y a pas mieux comme sensation de liberté que de faire de l'avion".

France Bleu Berry vous embarque à bord d’un Cessna-150, sur l’aérodrome de Villers-Châteauroux © Radio France - Emeline Ferry

Comment gagner votre vol d'initiation ?

Deux auditeurs de France Bleu Berry ont déjà remporté leur vol d'initiation, comme Sarah qui nous a raconté ses impressions ensuite. Et si vous étiez le prochain ?

Pour cela, il faut écouter notre antenne cette semaine et rester attentif. Chaque matin, de lundi à vendredi, on vous pose une question à 6h15 et 8h20. Si vous ne trouvez pas, on vous donne un coup de pouce, tous les soirs, dans "Ça vaut le détour" entre 16h et 19h. Et vendredi après-midi, le premier auditeur qui appellera le standard et donnera toutes les bonnes réponses sera le gagnant !