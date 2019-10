VIDÉO – Haute-Savoie : le tram fait son grand retour à Annemasse

Ce lundi, les essais à vide du futur tram reliant Annemasse et Genève ont débuté. "C’est un moment historique", a déclaré le président d’Annemasse Agglo. L’ouverture de cette ligne 17 des TPG (Transports publics genevois) est programmée pour le 15 décembre en même temps que le Léman Express.

Haute-Savoie, France

Il a franchi la frontière, doucement."Pas plus de 5 km/h, c’est la vitesse maxi pour cette période de test", explique James Scotton. Aux commandes de ce tram numéro 74 (officiellement un pur hasard), le formateur des conducteurs des TPG (Transports publics genevois) sait qu’il vit un instant particulier. "C’est même un moment historique et émouvant, ajoute le président d’Annemasse Agglo, Christian Dupessey. C’est aussi un moment symbolique et très fort puisque c’est la preuve qu’une autre manière de se déplacer dans le Grand Genève devient concrète."

On est en train de passer dans une autre époque, celle de la révolution de la mobilité dans le Grand Genève." - Christian Dupessey, président d'Annemasse Agglo

ECOUTEZ Christian Dupessey, le président d'Annemasse Agglo. Copier

Le tram est en période d'essai à une vitesse de 5 km/h. © Radio France - Richard Vivion

Ligne 17

Bon, les passagers devront quand même patienter pour utiliser la ligne 17 des TPG (Transports publics genevois) prolongée jusqu’au cœur d’Annemasse. Elle n’ouvrira que le 15 décembre prochain en même temps que le Léman Express. En attendant cette révolution dans les modes de déplacements du Grand Genève, le public va pouvoir, après plus de deux années de travaux, se familiariser visuellement avec le tram. Durant les prochaines semaines, il va rouler à vitesse réduite sur les rails côté français pour une période d’essais sans passagers.

Sur cette ligne 17, il y aura un tram toutes les 9 minutes en période de pointe." - Marc Châtelin, directeur d'exploitation des TPG

ECOUTEZ Marc Châtelin, le directeur d'exploitation des TPG. Copier

Spectateurs curieux

Ce lundi, de nombreux curieux se sont arrêtés pour suivre les premiers tours de roues du tram dans les rues de l’agglomération annemassienne. "C’est super, lâche une annemassienne.Ce tram va réduire les bouchons." Et c’est également tout un quartier qui est en train de changer de visage. "Cette avenue de Genève, sans les travaux et avec le tram, sera beaucoup plus agréable", conclut un commerçant.

De nombreux curieux sont venus voir le tram dans les rues d'Annemasse. © Radio France - Richard Vivion

REPORTAGE avec les curieux venus découvrir le tram. Copier