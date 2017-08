VIDEO - Hauts-de-France : une cure de jouvence pour 33 TER

La SNCF modernise actuellement certains de nos trains régionaux. Trente-trois engins vieux de 20 ans, qui seront plus confortables, et qui pourront rouler pendant 20 nouvelles années grâce à ces rénovations. Un investissement de 43 millions d'euros pour les Hauts-de-France, sans impact sur les prix.

C'est une cure de rajeunissement pour les TER des Hauts-de-France ! Afin de sécuriser les déplacements des usagers et de les rendre plus confortables, la SNCF rénove actuellement, et jusqu'en 2019, une partie de nos trains régionaux.

Précisément, 33 engins vieux de 20 ans sont concernés. Grâce à ces révisions, internes et externes, ils pourront rouler pendant 20 nouvelles années sur les lignes du réseau Hauts-de-France.

Ils circuleront donc au côté des autres rames, qui sont elles vraiment toutes neuves. Coût total pour la région pour les 33 trains : 43 millions d'euros.

Un premier train prêt à circuler

Le tout premier train rénové, prêt à rouler dans les prochains jours, a été présenté dans un atelier du groupe ferroviaire, à Lille, ce mercredi.

Les trains rénovés sont stockés, avant leur mise en service, dans l'atelier TER de Lille. © Radio France - Hélène Fromenty

A l'intérieur des wagons, tout est flambant neuf. Côté décoration, les textiles des 210 sièges ont été refaits, tout comme les boiseries et tablettes. Des revêtements anti-gravures et anti-tag ont été installés au sols, murs et plafonds.

Les tissus sur les sièges ont été changés et les revêtements intérieurs refaits. © Radio France - Hélène Fromenty

Niveau pratique, il y a aussi des rampes handicapées améliorées, des poubelles de tri sélectif, des emplacements pour les vélos, sans oublier 81 prises électriques dans chacune des rames.

Des emplacements spacieux pour vélos ont été installés dans chaque rame. © Radio France - Hélène Fromenty

"Tout a été refait et mis au norme de confort de 2017, précise Florent Martel, qui a piloté les travaux pour la SNCF. Donc c'est du matériel ancien, mais complètement remis à neuf."

Rénovation à Saint-Pierre-des-Corps

A l'extérieur des rames, tout a été repeint en bleu et vert, les couleurs de la région, sans oublier le logo en forme de coeur des Hauts-de-France.

Les wagons ont été entièrement repeints. © Radio France - Hélène Fromenty

Et puis il y a aussi, toutes les réparations techniques qu'on ne voit pas si on n'est pas averti. _"On a révisé les freins, la caisse, les amortisseurs..._reprend Florent Martel. Le kilométrage de la rame est remis à zéro, comme pour une voiture. Donc on est reparti pour quelques millions de kilomètres, pour 20 ans.

Pour rappel, voilà ce à quoi ressemblaient cette rame avant sa rénovation. © Radio France - Hélène Fromenty

Les trains à rénover sont envoyés dans un atelier SNCF à Saint-Pierre-des-Corps, en Centre-Val de-Loire. Six semaines plus tard, retour dans notre région. Et le résultat plait plutôt bien, à Franck Dhersin, de la commission transports des Hauts-de-France.

"Pour nous le contrat est rempli. On espère aussi que les usagers quotidien des TER seront satisfaits. Et surtout, que chacun prendra soin de ses rames comme s'il s'agissait de son propre salon !"

Cent-dix mille usagers quotidiens seront donc dans ces trains, comme chez eux. Le coût du ticket n'augmentera pas, par contre on ne sait pas si les trains seront à l'heure...

La visite du train en vidéo