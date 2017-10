VIDEO I Journée de prévention routière sur le circuit du Val de Vienne

Une centaine de jeunes du sud Vienne ont eu le droit à des ateliers de sensibilisation à la sécurité routière, en ce début de semaine. Le clou de la journée : un tour à bord d'un bolide sur le circuit du Val de Vienne.

Ils ont entre 12 et 15 ans, et sont loin d'avoir leur permis en poche. Et pourtant, une centaine de jeunes poitevins ont passé leur journée sur le circuit du Val de Vienne. "C'est la 17ème journée de sensibilisation que nous organisons, explique Pascale Guittet, vice-présidente du département, en charge de la Jeunesse et des Sports. Même s'ils ne sont pas conducteurs, tous ces jeunes circulent sur les routes. A pied, à vélo ou même en scooter. Il faut leur apprendre les bons réflexes."

Plusieurs ateliers très didactiques sont mis en place par des bénévoles de la Prévention Routière, par des gendarmes et par l'Association Sportive Automobile du Vigeant. "Ils font des tonneaux dans une voiture, un parcours à vélo... détaille François Bock, conseille départemental du canton de Lussac-les-Châteaux. Et la récompense, c'est un passage sur le circuit automobile." Un à un, les adolescents montent dans les Clio R.S et Mégane R.S des bénévoles de l'ASA.

Des sensations fortes pour marquer les esprits

Casque sur la tête et ceinture de sécurité bien attachée, ils embarquent pour plusieurs tours. "A chaque fois, on les sent un peu stressés et ravis, sourit Jean, l'un des pilotes. C'est l'occasion pour nous de leur montrer que l'on peut aller vite, mais que sur des circuits fermés comme celui-ci". Sur les 3,7 km du circuit, Jean n'hésite pas à accélérer : "Plus de 170 km/h", se réjouit Sergio et ses copains, venus d'un centre de loisirs de Civray. J'avais peur ! Peur de vomir surtout, mais ça s'est bien passé !". Le message a en tout cas été clairement retenu : "Vite sur le circuit mais pas sur la route !" lance Sergio, qui se prépare pour le BSR.