VIDÉO - Il y a 30 ans, le premier TGV entrait en gare de Bordeaux

Le premier TGV de voyageurs entre en gare de Bordeaux St-Jean le 30 septembre 1990, à 11h46. A l'arrivée, le maire de Bordeaux Jacques Chaban-Delmas accueille le président du Département Philippe Madrelle qui a fait le voyage aux côtés de 600 usagers, tous assez ravis de gagner près d'une heure et demie de trajet. En 1990, la ligne à grande vitesse va de Paris à Saint-Pierre-des-Corps, près de Tours. Elle sera prolongée en 2017 jusqu'en Charente, mettant Bordeaux à 2h04 de Paris.

L''arrivée de ce TGV a changé beaucoup de choses : une vraie révolution. Christian Broucaret, président de l'Association des Usagers des Transports de la Région Aquitaine, raconte : "C'était l'événement parce que la gare de Bordeaux a été aussi remaniée à ce moment-là. On a creusé de la fosse centrale, que maintenant tout le monde connaît. Et puis c'était l'arrivée d'une nouvelle technologie donc il y avait une très grande fierté de la part des cheminots."

Le temps de trajet a été considérablement réduit : "de cinq heures on est passé à trois heures. Il y a des trains qui ont été supprimés comme "le drapeau" ou "l'étendard". Tout ça a rapproché Paris de Bordeaux. Et il faut savoir aussi que de la gare historique de Paris Austerlitz on est passé à une arrivée en gare de Paris Montparnasse : un changement en mieux pour les voyageurs".

Aujourd'hui, avec une liaison en deux heures entre Bordeaux et la capitale, les habitudes ont changé : "si on veut aller sur Paris, à part les gens qui habitent proches de l'aéroport, on ne se pose plus la question : on prend le train. On peut facilement faire l'aller retour dans la journée".

La réduction du temps de trajet dès 1990 a entraîné un changement dans les habitudes des voyageurs : "il y a eu une désaffection des trains de nuit puisqu'on devait auparavant prendre le train tard le soir et on arrivait à cinq ou six heures du matin à Austerlitz. Mais l'histoire est un éternel recommencement" conclut-il "puisque on recommence à parler de remettre en place des des trains de nuit !"