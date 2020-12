VIDEO - "Il y a vraiment urgence à ressortir et à prendre les transports en commun tourangeaux"

Fil Bleu perd gros avec l'épidémie de Covid. Peur du virus, confinement et hausse du télétravail, la fréquentation des transports en commun tourangeaux a chuté de 30% cette année. Cela représente 6 à 7 millions d'euros de billetterie en moins. Ce vendredi, bus et tramway seront gratuits.

Pour en parler, Wilfried Schwartz, le président de Tours Métropole Val de Loire était l'invité de France Bleu Touraine ce mercredi matin :

_"_La chute de fréquentation est considérable ( 11 millions de voyages en moins par rapport à l'an dernier). C'est inquiétant parce qu'il y a une perte de recettes immédiate ( évaluée entre 6 et 7 millions d'euros par Kéolis Tours ). On est justement en discussion avec Keolis pour savoir comment compenser cette perte. Mais il y a aussi le versement mobilité, une contribution versée par les entreprises de plus de 11 salariés dont les prévisions de recette sont beaucoup plus faibles".

"Si nos concitoyens perdent l'habitude de prendre les transports en commun, _c'est peut-être l'offre de transport à moyen terme sur la Métropole qui pourrait être un remis en question_. On ne le souhaite pas mais il faut absolument que les habitants de la Métropole reprennent les transports en commun.

Y'a peu de risques d'attraper ce virus dans nos bus et le tram. 98% des usagers des transports portent le masque. Nos bus sont désinfectés tous les jours. Et puis de façon générale, moins de 1% des clusters sont liés aux transports."

Pour inciter les Tourangeaux à reprendre les transports en commun, bus et tram seront gratuits ce vendredi. Et Fil Bleu proposera chaque week-end jusqu'à Noël des billets journée à 1€90. "C'est aussi une mesure pour soutenir nos commerçants en grande difficulté. Inciter les Tourangeaux à consommer local, sur notre territoire, dans nos communes".