Le bateau de croisière MS Elbe Princesse II, construit en 17 mois à Saint-Nazaire par l'industriel Neopolia, a été chargé ce vendredi à Montoir dans un semi-submersible arrivé la veille de Grande-Bretagne. Un chargement impressionnant et rare, pour qu'il puisse rejoindre l'Allemagne par la mer.

Montoir-de-Bretagne, France

C'est une opération spectaculaire qui s'est effectuée ce vendredi à Montoir-de-Bretagne, près de Saint-Nazaire. Le bateau de croisière fluviale, le MS Elble Princesse II, construit en 17 mois par l'industriel Neopolia, a été chargé dans un navire semi-submersible arrivé la veille de Southampton, en Grande-Bretagne. C'est un bateau qui est très rare dans le monde et qui permet de transporter des barges ou des bateaux, un peu comme le Béluga pour les avions.

Rejoindre l'Allemagne par la mer

L'Elbe Princesse II, la soeur du Loire Princesse, fabriqué pour le compte de la compagnie CroisiEurope, partira donc ce samedi à bord du Rolldock Sky, le semi-submersible, en direction de Hambourg en Allemagne, par la mer. Il arrivera à destination trois à cinq jours plus tard, après avoir traversé la Manche et la mer du Nord. A Hambourg, les dernières finitions seront effectuées sur le bateau de croisière fluviale.

Le navire, qui comporte 45 cabines et peut transporter 90 passagers, fera ensuite des croisières sur l'Elbe et la Moldau, entre Berlin et Prague.