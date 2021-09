Jean Castex annonce 5 à 6 millions d'euros de plus pour financer le contournement sud d'Auxerre

On a besoin de routes en France, j'ose l'affirmer haut et fort a déclaré Jean Castex lors de sa visite dans l'Yonne.

C'est un chantier attendu depuis longtemps par les Auxerrois : le contournement sud de l'agglomération auxerroise. Ce projet, estimé à 120 millions d'euros, doit permettre de dévier le trafic de transit des routes nationales 77 et 151, afin de soulager les riverains et de fluidifier la circulation. Ce vendredi, Jean Castex a saisi l'occasion d'une visite dans l'Yonne pour inaugurer le congrès des maires ruraux à Villevallier, pour faire une annonce : cinq à six millions d'euros supplémentaires seront injectés par l'État dans le chantier du contournement sud.

"Il y a des attentes fortes sur certains points comme le contournement sud d'Auxerre, de la part de toute la population. Nous nous sommes mis d'accord, y compris sur le financement pour que ce contournement se fasse, c'est extrêmement important" a-t-il déclaré à l'issu de son déjeuner.

"On a besoin de routes en France ! J'ose l'affirmer haut et fort" - Jean Castex

"J'en profite pour vous rappeler que vous avez devant vous un Premier ministre issu du monde rural qui aime beaucoup le train, qui a rouvert des trains de nuit, qui a signé des conventions sur les petites lignes. Je suis très favorable à la route. On a besoin de routes en France ! J'ose l'affirmer haut et fort. Au moment où nous assurons la promotion des véhicules électriques ou hybrides, les critiques faites à la route sur la pollution etc..., et bien elles vont progressivement s'estomper" a-t-il affirmé.

Autre annonce du Premier ministre : dans deux quartiers d'Auxerre, Sainte-Geneviève et Les Rosoirs. "Les engagements de l'ANRU (Agence Nationale du Renouvellement Urbain) seront renforcés à hauteur de trente à cinquante millions d'euros" dans ces deux quartiers "pour avoir une réalisation complète aux service des habitants" a-t-il précisé.