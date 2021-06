VIDEO - Journée sécurité chez Kéolis Thionville-Fensch : simulation d'accident avec un car pédagogique

Une simulation d'accident au coeur d'une journée de sensibilisation à la sécurité dans le réseau de bus Citéline dans le Thionvillois et la vallée de la Fensch. Au siège de l'entreprise, à Florange, Kéolis, le nouvel exploitant du réseau depuis deux mois a proposé ce vendredi divers ateliers à destination de ses 270 salariés, en particulier les conducteurs de bus. En cas d'incendie ou d'accident, leur rôle est essentiel pour protéger les voyageurs. "La sécurisation de nos usagers est notre priorité", explique le directeur de Kéolis Thionville-Fensch, Michel Madinier.

Sensibiliser au port de la ceinture dans les bus

Parmi ces ateliers, le plus impressionnant est un car pédagogique qui simule un accident et se renverse à 90 degrés. L'objectif est de sensibiliser notamment au port de la ceinture de sécurité dans les bus. En cas d'accident, un bus met deux-trois secondes à se coucher sur le côté, là le car pédagogique se renverse à 90 degrés en 20 secondes et même si les passagers sont prevenus, ça surprend.

Simulation d'un accident avec un car pédagogique chez Kéolis Thionville-Fensch / reportage Cécile Soulé Copier

En étant attaché, on, évite de percuter le plafond ou de passer à travers les vitres

Francis Jacob est le formateur de la société Agora qui a conçu ce car un peu spécial : "On se rend compte, même avec l'exercice, que sans ceinture, on ne peut que tomber. En étant attaché, on évite de percuter le plafond ou de passer à travers les vitres, la ceinture permet donc d'éviter ces deux causes de mortalité les plus fréquentes dans des accidents de bus".

Je ne m'attendais pas à cette sensation, les affaires qui volent et tout, c'est très instructif

Conductrice de bus chez Kéolis Thionville-Fensch, Carinne, vient de vivre cette simulation d'accident : "Je trouve ça très impresssionnant, je savais à quoi m'attendre mais je ne m'attendais pas à cette sensation, les affaires qui volent, et tout, c'est très instructif". "Tout ce que j'ai appris ici, je vais le tranmsettre aux élèves, il le faut", ajoute un autre conducteur de bus, Iliès, lui aussi monté dans le car pédagogique.

Pour les élèves, il y a du travail. Selon les statistiques officielles, moins de 5% des élèves s'attachent dans les transports scolaires. Ce car pédagogique intervient donc aussi dans les écoles et collèges pour inciter les jeunes à ne pas oublier leur ceinture quand ils montent dans un bus.