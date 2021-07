VIDEO : L'accès à l'hôpital de Périgueux compliqué par des travaux sur la chaussée

Des travaux ont débuté ce lundi 5 juillet à Périgueux, sur la route de paris, à hauteur du rond point de l'hôpital. Des travaux qui ont nécessité d'alterner la circulation pendant les les deux premiers jours du chantier qui doit durer jusqu'à la mi août.

C'est un long chantier qui a débuté lundi 5 juillet à hauteur du rond point de l'hôpital de Périgueux, sur la route de Paris. Il doit se poursuivre jusqu'à la mi août. Les deux premiers jours ont été les plus délicats avec une circulation alternée qui pouvait gêner les véhicules de secours

Sécuriser la traversée de l'avenue Georges Pompidou

Reconstruction des bordures de la chaussée, des trottoirs. Reconstitution de l'alignement végétal disent les services techniques de la ville. Et assurer la sécurité des piétons qui peuvent être amenés à traverser la chaussée pour se rendre à l'hôpital. Un système de traversée dit "en baïonnette" sera mis en place, comme devant le lycée Laure Gatet, un peu plus bas. Pour traverser la chassée en deux temps sur un axe très emprunté et accidentogène.

Circulation alternée et gros ralentissements

Les deux premiers jours du chantier, lundi 5 et mardi 6 juillet, la circulation a du être alternée. Une situation qui doit se renouveler le moins souvent possible d'ici à la fin du chantier, explique les services techniques de la ville. Les travaux les plus lourds, comme ceux d'enrobage seront effectués la nuit.