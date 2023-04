VIDEO | L'impressionnante pose de la passerelle de Bourg-lès-Valence 

Une nuit entière de coupure pour installer le morceau de passerelle qui va enjamber l'autoroute A7. Mais il aura fallu seulement 30 minutes pour l'opération la plus spectaculaire : la dépose du tronçon principal de 30 mètres.

Il restera à poser le dernier tronçon et le mât de la passerelle. Et à faire les réglages. L'autoroute sera encore partiellement fermée dans la nuit du 11 au 12 mai (sens Lyon-Marseille uniquement) et il y aura six nuits de fermeture totale en juin les 5, 6, 12, 20, 21 et 22 juin. Les essais de sécurité prendront ensuite plusieurs mois. Au mieux, la nouvelle passerelle à la fin de l'année 2023 ou en début d'année 2024. Elle sera réservée aux piétons et aux vélos empruntant la ViaRhôna.