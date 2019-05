VIDEO - La dernière soudure symbolique de la nouvelle ligne A du tramway

Quelques mois avant la mise en service de la nouvelle ligne A du tramway grenoblois, la presse a été invitée à observer la dernière soudure des rails entre Echirolles et le Pont-de-Claix. L'occasion de présenter, plus en détails, ce projet d'envergure.

Échirolles, France

_"On est dans un nœud de gares qui seront au cœur du RER métropolitain de demain."Christophe Ferrari, président de la Métro et maire du Pont-de-Claix, se réjouit de l'extension de la ligne A du réseau TAG. A l'occasion de la dernière soudure, symbolique, des rails entre Echirolles et le Pont-de-Claix, les grandes lignes du projet ont été évoquées. A long terme, c'est l'avenir du noeud ferroviaire de Grenoble qui est évoqué avec le projet de RER "à la grenobloise"_ pour relier l'agglomération au Sud-Isère à Clelles.

La ligne A desservira maintenant deux nouveaux arrêts. Un premier, Edmée Chandon, entre l'actuel terminus Denis Papin à Echirolles et le nouveau, Pont-de-Claix L'Etoile. "Un nom de femme, c'était important", précise Christophe Ferrari. Edmée Chandon, née en 1885 et décédée en 1944, était la première femme astronome professionnelle en France à l'Observatoire de Paris.

Création d'une plateforme d'échange multimodale

Le projet d'extension de la ligne A prévoit la mise en place d'une plateforme d'échange multimodale. Une passerelle passant au dessus la ligne SNCF permettra aux piétons d'y accéder en toute sécurité. © Radio France - Bastien Thomas

Avec l'extension de la ligne de tramway, la Métropole a prévu la construction d'une plateforme d'échanges "pour offrir une nouvelle offre de mobilité aux habitant du Sud de l'agglomération grenobloise". L'idée est de permettre aux usagers de rejoindre facilement les différentes lignes de bus, de train à proximité. Ou de terminer sa route à vélo puisqu'un parc sera aussi installé sous la passerelle d'accès à la station de tramway. Un parking-relais de 70 places, avec des emplacements réservés aux véhicules électriques, sera aussi mis en place. La passerelle, qui sera accessible aux personnes à mobilité réduite grâce à deux ascenseurs, permettra de faire le lien entre le terminus Pont-de-Claix L'Etoile et ce parking-relais.

La dernière soudure : symbole de l'union entre Echirolles et le Pont-de-Claix

En guise de symbole, le président de la Métropole et maire du Pont-de-Claix, Christophe Ferrari, Yann Mongaburu, président du SMTC et Renzo Sulli, maire d'Echirolles, ont assisté à la dernière soudure des rails de la nouvelle ligne pour signifier l'union entre les deux communes. Pour réaliser le chantier, des travaux de préparatoires ont été réalisés, notamment pour assurer la continuité de la distribution d'eau potable.

La mise en service est prévue pour décembre 2019. Le coup de l'opération est d'environ 40 millions d'euros, financée par la Métropole de Grenoble. Pour vous informer sur l'avancée des travaux, vous pouvez consulter le site internet : smtc-ligne-a.fr.