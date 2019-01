VIDÉO - La poubelle qui broie le verre présentée au salon Urbest à Metz

Metz - France

Une centaine d'exposants passent trois jours au salon Urbest à Metz-expo, juste à côté du congrès des maires ruraux de Moselle. Ce salon s’adresse aux élus à la recherche d’équipements urbains. Et parmi les nouveautés de cette édition 2019, une entreprise de Yutz réinvente le bac à verre.

La société Augias group propose des conteneurs à verre qui broient les bouteilles directement. Parce que pour une commune, l’entretien des conteneurs est compliqué témoigne le maire de Volmerange-les-mines, Maurice Lorentz : "Ma commune se trouve à la frontière du Luxembourg, donc des Luxembourgeois viennent jusque chez nous pour faire leurs dépôts. Même certaines entreprises viennent déposer leurs déchets. Et si jamais il n’y a plus de place dans les conteneurs, il laisse tout à côté. Et c’est aux employés municipaux malheureusement de tout nettoyer".

Six fois plus de bouteilles dans une poubelle

Mais la poubelle broyeuse de la société Augias permet de faire un gain de place considérable, les chiffres de Jean-Louis Atzenhoffer sont éloquents : "On peut jeter entre 120 et 140 bouteilles broyées dans une poubelle de 120 litres (poubelle individuelle) alors que si on les jette entières, on n’en mettra qu’une vingtaine, car dans ce cas là on stocke et on transporte surtout du vide. Et en plus, on s’occupe de la collecte. Un appareil nous alerte quand la poubelle est pleine".

Derrière la gare de Metz, un restaurant a adopté cette poubelle broyeuse depuis le mois de septembre. Son prix : environ 215 euros TTC par mois en location, ou alors un peu moins de 10.000 euros à la vente.

Une poubelle de rue qui divise par 10 le volume des déchets

Et pour les poubelles de rue, de nouveaux modèles de la même société qui compactent les déchets et divisent par dix leur volume. Paris en a acheté 300 poursuit Jean-Louis Atzenhoffer : "Boulevard Haussmann, devant les grands magasins, les agents de la ville devaient passer quatre fois par jour pour vider les poubelles de rue. Avec notre poubelle, ils passent une fois par jour, voire tous les deux jours. En plus, ces poubelles connectées indiquent aux services quand elles sont pleines, cela permet d’optimiser les tournées des éboueurs.