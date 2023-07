VIDÉO - La première rame du futur métro 15 est arrivée en Île de France

A deux ans et demi de l'inauguration du premier tronçon de la future ligne 15 sud, la première rame a été livrée au centre de maintenance. Un métro plus spacieux, plus lumineux et aussi plus technologique.

C'est un moment charnière dans le chantier du Grand Paris Express : la livraison de la toute première rame. Une opération hors normes réalisée fin juin au futur centre d'exploitation et de maintenance de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne). A terme, 27 trains seront acheminés, par convoi exceptionnel, depuis les ateliers d'Alstom à Valencienne (Nord). L'opération sera étalée sur près d'un an. Une fois assemblé et alimenté en électricité, ce nouveau métro servira de cobaye. Il va subir de nombreux tests, à l'arrêt dans un premier temps puis en mouvement, jusqu'à l'ouverture de la figne 15 sud à la fin de l'année 2025 . À lire aussi Grand Paris Express : le chantier colossal du futur métro 15 Plus spacieux Une fois à l'intérieur de la rame, une première nouveauté saute aux yeux : la largeur des plateformes et des couloirs. Tout l'aménagement intérieur a été repensé sur un modèle « à la londonienne », explique la présidente de région Valérie Pécresse. Dans ces nouveaux métros la plupart des « carrés » (les banquettes face à face, ndlr) ont été remplacés par un alignement de sièges le long des baies vitrées. Le gabarit du métro est lui aussi plus important, comparé aux 14 lignes historiques. Sur la ligne 15, les trains feront 110 mètre de long et 2,80 m de large. Mais les principaux atouts de ce nouveau métro sont invisibles aux yeux du public : il sera 100% automatique et pourra atteindre 100 km/h entre deux stations. 300 millions d'euros L'achat des 27 premières rames nécessaires à l'exploitation du premier tronçon de la ligne 15 sud (Noisy-Champs - Pont de Sèvres) représente un investissement de 300 millions d'euros pour Île de France Mobilités. Des coûts réduits à l'échelle du Grand Paris Express puisque ces mêmes trains (en version plus courte) équiperont aussi les futures lignes 16 et 17.