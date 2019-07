VIDEO La prime à la conversion a dopé l'activité des casses automobiles en Bretagne

Quimper, France

"On peut traiter correctement entre 20 et 25 voitures par jour, et on en a au moins 30 par jour, voire 40!" Responsable du site Fornes de Quimper (Finistère), Dominique Riou est très occupé depuis l'annonce du durcissement des conditions de la prime de conversion pour acheter un véhicule moins polluant.

"On est très content d'avoir du flux, poursuit-il, sauf que c'est trop en fait , c'est trop pour l'exploiter correctement." Pour faire face à l'impressionnante hausse de la demande, il a fallu embaucher deux personnes supplémentaires dans l'équipe.

Manque de place : "une forme de gâchis"

Impossible de stocker les vieux véhicules pour revendre les pièces, il n'y a pas assez de place, alors certains sont directement détruits : "On les dépollue, on les démonte mais malheureusement, faute de place, on ne peut les exploiter correctement.. Quand on a deux voitures identiques qui arrivent, on en exploite une en entier, mais l'autre on en exploitera que la moitié, il y a une forme de gâchis" Car l'entreprise valorise normalement les voitures reçues, avant de les détruire.

500 voitures de plus qu'en temps normal

En ce moment, avec la fin des conditions actuelles de la prime au premier août, les clients se précipitent pour faire reprendre leurs voitures anciennes. Il y a 2000 voitures sur le parc de cette entreprise, et pour être à l'aise, il en faudrait 500 de moins.

La situation devrait revenir à la normale à la fin de l'année, avec même une baisse d'activité prévisible l'année prochaine. Car les vieilles voitures qui sont détruites représentent autant de clients en moins pour les pièces d'occasion vendues par Fornes.