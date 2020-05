VIDEO - La règle des 100km autour de son domicile est plus souple que vous croyez

(Re)prendre la voiture pour circuler jusqu'à 100Km de son domicile est possible dès lundi 11 mai. Mais selon votre département vous avez en fait la possibilité de circuler bien plus loin. Et légalement.

Nous sommes nombreux à nous interroger sur la fameuse "règle des 100km" qui était effectivement un peu floue jusqu'à présent. 100km au compteur de sa voiture ou 100km à vol d'oiseau ? 100km de panneau à panneau ou 100km de son domicile à l'endroit ou on va se garer ?

Des réponses

On le sait maintenant : la distance est bien prévue à vol d'oiseau, ce qui permet de "grappiller" quelques kilomètres par rapport à la distance affichée sur votre compteur kilométrique. Mais cette distance n'est pas aussi figée que vous pourriez le croire puisqu'elle n'est à considérer QUE si vous quittez votre département.

Rester dans son département

C'est une précision qui a son importance si votre département de résidence est grand, ou si sa géographie lui offre quelques "longueurs" : tant que vous ne quittez pas le département, vous pouvez dépasser les 100km officiellement autorisés. Et toujours sans attestation. N'oubliez quand même pas vos papiers pour prouver que vous êtes bien "du coin", vous éviterez la prune.

