VIDÉO - la SNCF alerte sur le danger des selfies sur les rails

La SNCF mise sur une campagne choc pour sensibiliser les jeunes et éviter de nouveaux drames. Se filmer sur le toit d’un métro ou se prendre en photo sur les rails sont des pratiques illégales et surtout très dangereuses rappelle la compagnie ferroviaire. Pourtant, ils sont nombreux chaque jour à risquer leur vie pour quelques secondes d'adrénaline et des likes sur les réseaux sociaux. Depuis ce lundi 3 mai et jusqu'au samedi 5 juin, une web série intitulée #SurLesRails est disponible sur YouTube et Snapchat. Dans le premier épisode on suit une jeune fille qui s'apprête à rejoindre son amie Andréa, adepte des selfies sur les rails. Mais, sur le chemin, elle apprend une terrible nouvelle.

La SNCF précise que l'histoire, «inspirée de faits réels» n'est pas «un cas isolé». Chaque semaine en France, un accident mortel aux abords ou sur les voies ferrées pourrait être évité. Par imprudence ou méconnaissance des dangers, le risque d'être heurté par un train ou électrocuté est bien réel.

SNCF Réseau donnera aussi la parole aux proches des victimes à travers une série d’interviews qui retraceront ces moments où tout a basculé.