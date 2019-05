VIDÉO - La SNCF ouvre ses portes, découvrez la cabine d'un conducteur de train

Si vous avez toujours rêvé de découvrir le métier de conducteur de train, de savoir comment fonctionne un poste d'aiguillage ou la tour de contrôle de la SNCF, c'est le moment ou jamais de réaliser ce rêve ! A partir de ce lundi 13 mai et jusqu'au samedi 18 mai, la SNCF vous ouvre ses portes et vous dévoile ses coulisses à travers l'opération "Vive le train !"

Dans toute la France, le public va pouvoir découvrir l'envers du décor de près de 150 sites de l'entreprise. A Rennes, la SNCF propose notamment de pousser les portes du technicentre industriel, du centre de maintenant des TER. Le public pourra aussi entrer dans le très secret centre de pilotage de la gare de Rennes ou le centre d'assistance aux chefs de bord. "Il y aura aussi des visites du poste d'aiguillage créé en 1940 et de la gare de Rennes. On mettra un pied dans le passé, le présent et le future," indique Laurent Beaucaire, directeur régional de SNCF Mobilités.

Un autre lieu, rarement ouvert au public, se découvrira durant la semaine. L'entreprise ferroviaire va ouvrir les portes de son centre de formation des conducteurs de train. Situé à Rennes, il accueille un peu plus de 100 stagiaires par an. Après avoir passé des tests médicaux et psychologiques, ces élèves sont formés pendant un an. "Le taux de réussite est de 74%," précise le responsable du centre de formation de Rennes, Franck Laurerie. A Rennes, le centre est équipé d'un simulateur qui recréé les conditions de conduite d'une véritable cabine de train. Les visiteurs pourront découvrir ce module et s'essayer à la conduite.

Au total, neuf sites seront ouverts au public à Rennes et dans son agglomération. 1.000 places sont disponibles mais il est obligatoire de réserver sur le site www.viveltrain.sncf.