VIDÉO - Lancement de la ligne de métro A XXL : "C'est une question de jours" dit Tisséo

Toulouse, France

Jean-Michel Lattes, président de Tisséo, a expliqué ce mercredi matin sur France Bleu Occitanie le report du lancement de la ligne A XXL du métro toulousain prévu initialement ce mercredi. L'incendie survenu hier matin en station Marengo SNCF a repoussé le calendrier de quelques jours. Les techniciens ont par ailleurs travaillé toute la nuit pour que le trafic reprenne entièrement à 6h30 ce mercredi sur cette ligne.

" C'est un incident rarissime, il faut noter le travail remarquable des équipes qui ont travaillé toute la nuit " — Jean-Michel Lattes

Le président, également premier adjoint à la mairie de Toulouse auprès de Jean-Luc Moudenc, explique que des contrôles sont en cours : "On est en système automatique donc il faut à chaque fois faire des vérifications, dès qu'on est prêts on lance. C'est une questions de jours, on veut aller le plus vite possible. Je ne peux pas vous donner de date précise parce que j'attends les données de mes équipes".

"On est dans les starting blocks [...] on veut aller le plus vite possible" — Jean-Michel Lattes

Pour remercier les Toulousains de leur patience lors des travaux, 500.000 tickets aller-retour "collectors" seront malgré tout distribués dans les bus ou les stations à partir de ce jeudi 9 janvier. Ils permettront de voyager gratuitement tout le week-end du 11-12 janvier (et seulement ce week-end là) sur tout le réseau. Qui sait ? D'ici là les rames XXL seront peut-être en service.