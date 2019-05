VIDEO : Le coup de frais du 1er mai sur le réseau de transports en commun lillois

Lille, France

Le long des voies, les ouvriers vérifient les aiguillages qui organisent tout le réseau de métros et de tramway d'Ilévia, ce mercredi 1er mai 2019. Surtout, les équipes remplacent les barres de guidage, ces rails sur lesquels passent les rames - les plus anciennes ont près de 30 ans. Fredy Carpentier est l'un des chefs de chantier. "En remplaçant les barres de guidage, on assure la stabilité de la rame sur sa trajectoire. On est amenés à faire beaucoup de travaux en peu de temps étalés à plusieurs endroits, ce qui est compliqué."

Les travaux les plus lourds de l'année

24h pour effectuer les 45 chantiers dispersés sur tout le réseau ferré, essentiellement sur la ligne 1 du métro, explique Sébastien Bève, responsable maintenance d'Ilévia. "Rien que sur la ligne 1, il y a une cinquantaine de kilomètres de barres de guidage à vérifier." Ce qui explique que chaque année, au 1er mai, métros et tramway ne circulent pas dans la métropole lilloise, selon Joël Ledieu, le responsable des infrastructures à Kéolis. "On profite du 1er mai pour faire des travaux lourds de maintenance, qu'on ne peut pas réaliser en nuit courte, c'est-à-dire entre 1h et 4h du matin en semaine."

En parallèle des travaux de maintenance classiques menés la nuit. Kéolis teste en ce moment les rames du futur métro lillois, qui sera long de 52 mètres, sur la ligne 1. Mais à Ilévia, on l'assure, pour l'instant on ne connaît pas la date de sa mise en service.