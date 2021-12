Intempéries : le département de la Vienne prêt à intervenir sur ses routes

De décembre à mars, la surveillance du réseau routier dans la Vienne commence la nuit avec 13 patrouilleurs qui dès 4H du matin sillonnent les axes et déclenchent les interventions si nécessaires.

Elus et équipes de la Direction des routes à Châtellerault

Des températures basses qui se rapprochent de zéro et voilà le service des routes des départements en veille et en alerte. Dans la Vienne2.800 km de routes sont traitéessur les 4.800 km de réseau départemental. Chaque hiver 100 agents se tiennent prêts de 5h à 22h tous les jours pour les situations "courantes". Vingt cinq unités d'intervention composées de deux agents qui interviennent aux volants de camions avec saleuse et lame de déneigement. Pour la Vienne les 22 centres du territoire se partagent un stock de 4.000 tonnes (3.000 sont habituellement utilisées pour un hiver rigoureux).