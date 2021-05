VIDÉO - Le Mans : des navettes électriques gratuites pour faire le tour du centre-ville

Trois navettes électriques vont relier plusieurs points du centre-ville du Mans, à partir du mercredi 2 juin. Pour prendre la "Mancelle", il n'y aura pas besoin d'acheter de ticket.

Les navettes électriques du centre-ville du Mans sont prêtes à accueillir leurs premiers voyageurs. Après quelques semaines de rodage, les "Mancelles" commenceront à circuler mercredi 2 juin. Elles relient les parkings des Jacobins et des Quinconces, à la Place de la République et à différents points du Vieux Mans.

Ce nouveau mode de transport gratuit a coûté plus d'un million d'euros. Son objectif est d'inciter les visiteurs à laisser leur voiture au parking. "La Cité Plantagenêt est élevée, il y a des marches, donc beaucoup cherchent à venir en voiture", explique Stéphane Le Foll, le maire du Mans. Pour la mise en place de la navette, le stationnement a été supprimé place Saint-Pierre.

22 places dont 10 assises

"C'est un moyen de transport propre, électrique, qui ne fait pas de bruit et qui va faciliter la vie de tout le monde", souligne l'ancien ministre. Les trois navettes ont 120 km d'autonomie. Elles ont 22 places, dont 10 assises et sont accessibles aux personnes à mobilités réduites et aux fauteuils roulants.

Au lieu de l'habituelle couleur orange de la Setram, le gestionnaire de transports de l'agglomération mancelle, ces véhicules arborent du rouge et du blanc, comme les couleurs d'Of course Le Mans. "On a cherché, en plus, à lui donner un nom spécifique, celui de la première voiture qui a été produite au Mans et la première à être fabriquée en série dans le monde : la Mancelle", précise Stéphane Le Foll.

Des horaires plus matinaliers pour le marché

Elles circuleront du mercredi au samedi, hors jours fériés, de 10h à 19h. Le mercredi et le vendredi, jours de marché place des Jacobins, elles démarreront même à 8h. Huit arrêts sont prédéfinis (Cité Plantagenêt, Jacobins, Quinconces, Mendès-France, Comtes du Maine, République, Éperon, Mairie), mais il sera possible de faire signe pour l'arrêter dans la rue. Il faut compter 10 minutes entre chaque navette. Le parcours et les horaires pourront évoluer en fonction de l'usage les premiers mois, notamment pendant l'été pour s'adapter au flux de touristes.