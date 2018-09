Dix nouveaux cars à deux étages viennent renforcer la flotte de 31 cars qui circulent déjà sur la ligne Aix/Marseille. A bord : le wifi, des ports USB pour recharger les smartphones et tablettes numériques...

"Lecar+" le nouveau car à 2 étages qui fait la navette entre Aix et Marseille sur l'A50

Marseille, France

Vous les avez peut-être déjà croisés sur l'autoroute A 51 entre Marseille et Aix-en-Provence : des cars à deux étages appelés "lecar+". C'est un nouveau service de la Métropole Aix-Marseille-Provence et du département des Bouches-du-Rhône. Ces cars viennent d'être présentés officiellement. Il y en a 10, pour l'instant et ils viennent compléter la flotte de 31 cars "classiques" qui circulent déjà sur la ligne.

Grand confort

Ce nouveau type de véhicule permet d'augmenter la capacité d'accueil de voyageurs, et ainsi de passer de 67 à 92 le nombre de voyageurs sur chaque trajet. A bord, les services sont à la hauteur des demandes actuelles : le car dispose d'un wifi, avec des informations en temps réel sur les écrans, mais aussi de prises USB pour recharger les smartphones et les tablettes numériques. La disposition de certains sièges offre également, comme dans les trains, des espaces collectifs avec des tables.

#Marseille voici le Nouveau car à 2 étages qui relie Aix à Marseille pic.twitter.com/QArbI1oOR9 — France Bleu Provence (@bleuprovence) September 12, 2018

D'ici 2019, 17 kilomètres de voies dédiées

Pour l'instant, sur la totalité du trajet, il y a déjà 7 à 9 kilomètres de voies dédiées, entièrement aménagées et réservées pour les navettes. D'ici fin 2019 -les travaux sont en cours- le total devrait être porté à environ 17 kilomètres. Le principal problème, c'est l'aménagement des voies actuelles, notamment à cause des virages et des endroits où l'autoroute se rétrécit.

"L'objectif en voie dédiée, ce serait d'aller de Marseille à Aix, de Marseille à l'aéroport, et de Marseille à Aubagne également totalement en voies dédiées"Martine Vassal, présidente du Conseil départemental et présidente par interim de la Métropole Aix-Marseille-Provence

Martine Vassal, présidente du Conseil départemental et présidente par interim de la Métropole Aix-Marseille-Provence © Radio France - Tony Selliez

#Mobilité > #Environnement | Un car représentant 30 véhicules, l'achat de ces 10 nouveaux cars transcrit la volonté du Département de préserver notre environnement en réduisant significativement notre empreinte carbone par passager. pic.twitter.com/Wy0ic6CzrP — Département des Bouches-du-Rhône (@departement13) September 12, 2018

La navette Aix-Marseille effectue 284 voyages par jour, de 5h45 le matin à 0h45. La fréquence ? Un car toutes les cinq minutes en heures de pointe, toutes les 10 minutes aux heures creuses.