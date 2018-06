Dimanche prochain, les routes secondaires à double sens seront limitées à 80km/h, au lieu des 90km/h actuels. Face à l'impopularité de ce décret, un clip de sécurité routière circule sur les écrans et sur la toile.

C'est pour ce week-end. Dimanche 1er juillet, les routes secondaires à double voies sans terre-plein central seront limitées à 80km/h. Ce qui représente près de 400.000 kilomètres de réseau routier en France.

Cet abaissement de 10km/h de la vitesse autorisée sera effective sur les portions de route les plus accidentogènes. Selon le site de la sécurité routière, le passage de 90 à 80 km/h permettrait de sauver entre 300 et 400 vies par an.

Pourtant, ce changement est loin de faire l'unanimité. Selon un récent sondage BVA, 76% des français ont un avis défavorable et rechigneraient à lever le pied.

La sécurité routière a donc lancé la campagne "13 mètres" afin d'expliquer la distance de freinage gagnée grâce à la vitesse diminuée.