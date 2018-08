Lancé il y a six ans, le chantier de la déviation de Saint-Calais entre dans sa dernière phase. Pour compléter l'ultime tronçon, un viaduc de 125 m de long a été construit à 12 mètre au dessus de l'Anille. C'est désormais le pont le plus long du département.

Saint-Calais, France

C'est un projet vieux de plusieurs décennies qui va voir le jour. Lancé il y a six ans, le chantier de la déviation de Saint-Calais touche à sa fin. La dernière tranche de travaux est en cours pour achever au printemps 2019 les quatre kilomètres de route qui contourneront la ville par le nord.

Sur cet ultime tronçon, un viaduc de 125 m de long a dû être construit pour enjamber l'Anille, le petit cours d'eau qui passe 12 mètres en dessous. Capable de supporter 72 tonnes, c'est désormais le plus grand pont du département assure Patrick Julienne, responsable des ouvrages d'art pour le département : "Les derniers que l'on avait faits, sur la déviation de Château-du-Loir, mesuraient 90 et 55 mètres. Donc 125 m... Il n'y a que le pont de Beaumont-sur-Sarthe qui est presque aussi long, mais il est beaucoup plus ancien."

Sa construction, démarrée en juin, se termine en ce moment. Trois mois de travaux à retrouver en vidéo :

12 000 véhicules par jour traversent Saint-Calais

En plus de ce viaduc, trois giratoires ont déjà été réalisés au cours des six ans écoulés. Et un quatrième est en construction à l'entrée de la ville, en venant du Mans. Ces aménagements importants vont permettre de libérer le bourg de Saint-Calais de l'intense circulation de la D357 (ex-N157 reliant Orléans à Rennes) : 12 000 véhicules dont 4 000 poids lourds par jour. "Pour les riverains, les nuisances devenaient insupportables, explique le maire, beaucoup de vibrations au niveau des maisons, beaucoup de pollution également. Donc, on va être libéré de ce côté-là."

Une libération dont le coût s'élève à 23 millions d'euros, financée par le conseil départemental (10 M€), l'Etat (8M€), la région Pays de La Loire (4,6 M€) et la commune de Saint-Calais (0,7 M€).