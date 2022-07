VIDÉO - Le Pyrénéen, le premier train de nuit Paris-Hendaye de l'été est arrivé en gare

Le Pyrénéen, le premier train de nuit Paris-Hendaye est arrivé ce samedi matin à 11h05 dans la gare basque. Après la remise en service de la "Palombe bleue", le train de nuit Paris-Lourdes en décembre dernier, mettant fin à quatre ans d'absence, la SNCF a décidé de prolonger la ligne jusqu'à Hendaye durant l'été.

Devant la gare, plusieurs dizaines de personnes, syndicalistes et membres du syndicat "Oui au train de nuit" étaient rassemblés. Pour certains en pyjama, pour accueillir les premiers voyageurs. Ce train inaugural était complet depuis un mois.

Les usagers sont partis à 21h14 de Paris ce vendredi soir, et arrivés à 11h05 à Hendaye. Le collectif "Oui au train de nuit" et les syndicats français et espagnols réclament que le train aille jusqu’à Irun, roule toute l’année, tous les jours, et arrive plus tôt à Hendaye.

Ce train de nuit prolongé dessert les gares de Paris-Austerlitz, Les Aubrais, Tarbes, Lourdes, Pau, Orthez, Dax, Bayonne, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz et Hendaye à partir de 19 euros en place assise, de 29 euros en couchette en seconde et de 39 euros en couchette première classe.