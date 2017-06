VIDEO | Le Queen Mary 2 de retour à Saint-Nazaire

C'est l'un des joyaux des chantiers de Saint-Nazaire. Le Queen Mary 2 revient pour la première fois s'amarrer où il a été construit. Il avait quitté les chantiers de l'Atlantique en 2004.

Dans le cadre de l’Année américaine de Saint-Nazaire , le célèbre Queen Mary va appareiller de Cherbourg vendredi en fin de journée et fera son retour, à son port de construction 24h plus tard.

Il sera escorté par une Armada multinationale.

Dimanche, le géant d’acier s’élancera sur la Transat du Centenaire The Bridge 2017 et son parcours inédit de près de 6 mille km en direction de New York.

Le parcours du Queen Mary 2 vers les Etats-Unis

Face à lui, pendant une semaine de course, quatre super heros de la mer sur leurs trimarans Ultimes de 30 mètres de long : Thomas Coville, François Gabart, Francis Joyon et Yves Le Blévec.

