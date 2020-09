VIDEO -"Le retour au 90 km'h est une mesure de bon sens", Patrick Michaud, vice-président du département 37

Le vice-président du conseil départemental, Patrick Michaud, par ailleur maire de Veigné, était l'invité de France Bleu Touraine ce lundi matin. Date du retour au 90 km'h sur 10% du réseau départemental, soit 292 km. Une mesure qui coûte 175 000 euros.

"C'est une décision pleine de bon sens qui aurait dû commencer par ça. Puisqu'au lieu d'avoir une décision arbitraire venant du gouvernement en disant, pas de concertation, on décide, vous appliquez et vous payez. Là on est dans une autre stratégie, sur le terrain, _en concertation avec les élus. Lorsque la sécurité et les aménagements sont en place, le retour au 90 est plein de bon sens_.

Si vous prenez une carte, vous remarquez que les axes concernés forment un quadrilatère autour de la Métropole et les autres convergent vers Tours et forment le réseau structurant départemental. C'est donc le réseau le plus fréquenté et le mieux aménagé en terme de sécurité. C'est aussi le réseau qui en période hivernale est prioritaire pour le déneigement".

C'est du cas par cas. Preuve en est, la route de Loches, la D943 reste à 80. " On procède à des aménagements. Il y aura des travaux de dédoublement pour créer des créneaux de dépassements. Nous allons également réaliser cette année et l'année prochaine deux rond-points. Comme nous serons en travaux, cela n'a pas de sens de porter la vitesse dès maintenant à 90 sur cet axe".

175 000 euros de dépenses pour quelques minutes de trajet en moins

" ça vaut le coup, car c'est le ressenti qui compte. Le fait de pouvoir circuler un peu mieux et en toute sécurité, on se sent bien".