VIDEO - Le tracé de la troisième ligne de métro est validé à Toulouse

Le tracé de la troisième ligne de métro toulousaine est désormais adopté par les élus du Syndicat Mixte des Transports en Commun Tisséo. La surprise, c'est le choix de la desserte de l'aéroport par une navette en tram reliée directement à la future Toulouse Aerospace Express.

"Le calendrier a été strictement respecté depuis deux ans, au mois près !" Le président du SMTC Tisséo (l'autorité régulatrice des mobilités de la grande agglomération toulousaine), Jean-Michel Lattes, s'est réjoui d'entrée de la manière dont l'élaboration du projet s'est déroulée depuis son point de départ, lors d'une réunion le 15 décembre 2013.

20 stations sur 27 kilomètres, 200.000 voyageurs par jour

Le projet à l'origine du maire de Toulouse, lors de sa campagne, arrive à l'étape de l'ouverture de l'enquête publique après l'adoption à la majorité des élus (moins une abstention) du tracé de la Toulouse Aerospace Express (TAE). Long de 27 kilomètres, le tracé dessert 20 stations entre les gares de Colomiers et de Labège. L'objectif affiché est de 200 000 voyageurs par jour.

La station de Fondeyres, un temps, imaginé dans le Nord de Toulouse est finalement abandonnée, en raison à la fois de sa proximité avec la ligne B du métro et ses stations Barrière de Paris et La Vache et de sa proximité également avec un site classé Seveso.

Ce tracé est présenté comme les fondamentaux qui vont être soumis à enquête publique mais on peut encore voir quelques changements s'opérer. La station Empalot, par exemple, est née après l'enquête publique sur la ligne B.

Une nouvelle navette pour rejoindre l'aéroport

La nouveauté de ce projet finalisé, c'est la ligne Aéroport Express sur environ deux kilomètres pour relier la troisième ligne à l'aéroport et à la zone aéroportuaire Sud.

A la station Jean Maga, les voyageurs empruntant le métro ou le tram T1 pourront prendre une navette tram pour rejoindre l'aéroport en 6 minutes. - SMTC Tisséo

Cette navette est à la fois le nerf de la guerre et présenté comme la bonne idée. Elle implique un changement de transport pour se rendre à l'aéroport mais elle promet aussi des temps compétitifs pour aller chercher son avion en optimisant les coûts. L'investissement pour la ligne Aéroport Express est estimé à 45 millions d'euros et son coût d'exploitation à 3 millions d'euros par an.

Le SMTC Tisséo promet des temps de parcours divisés par deux avec la Toulouse Aerospace Express couplée à l'Aéroport Express. - SMTC Tisséo

La ligne Aéroport Express va utiliser les infrastructures de l'actuel tramway T2 - qui disparaît de fait - avec une navettes toutes les 5 minutes pour offrir une correspondance à la troisième ligne de métro et à la ligne de tramway T1 à la nouvelle station Jean Maga. Le SMTC Tisséo réfléchit encore au prix du billet pour emprunter cette navette, qui sera forcément spécifique par rapport au ticket Tisséo classique.

Aujourd'hui, prendre l'avion, c'est souvent moins cher que le train, c'est vraiment un transport très démocratique donc je ne vois pas pourquoi on n'appliquerait pas les mêmes tarifs de métro à celui qui prend l'avion par rapport à celui qui prend le train - Bernard Keller, maire de Blagnac

Bernard Keller, le maire de Blagnac, regrette une rupture de charge dans la desserte de l'aéroport et craint un prix du ticket de la navette trop élevé. Copier

Ligne de métro #TAE : ATB regrette la décision de @TisseoSMTC et prend acte de l’arrivée de l’Aéroport Express.https://t.co/KaULrr8Enu pic.twitter.com/mvlEfmql32 — Aéroport de Toulouse (@aeroport_tls) July 5, 2017

Selon les élus du SMTC Tisséo, en 2030, l’aéroport Toulouse Blagnac bénéficiera de la desserte Ligne Aéroport Express et se positionnera en septième position afin de rejoindre le centre-ville (24 minutes) parmi les aéroports possédant une desserte ferrée (soit 42 aéroports).

Des rames plus confortables et des stations plus accessibles

La troisième ligne promet des rames plus larges, plus modernes et plus longues pour offrir deux fois plus d'espace et réduire ainsi les délais nécessaires à la descente et à la montée dans le métro. Le projet intègre également davantage d'ascenseurs pour rendre la TAE accessible au plus grand nombre.

La troisième ligne promet d'intégrer d'ici à sa mise en service les nouvelles technologies disponibles pour optimiser le confort du voyageur. - SMTC Tisséo

Reste à prendre en compte les études alternatives à l'automne 2017 et à entamer une nouvelle phase de concertation avec les habitants d'ici à la fin de l'année, notamment sur l'intégration des stations dans leur environnement urbain) avant l'enquête publique programmée en 2019. Les travaux doivent commencer en 2020 pour une mise en service prévisionnelle, dans un petit peu plus de sept ans, fin 2024.

La Toulouse Aérospace Express en chiffres :