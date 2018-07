Indre-et-Loire, France

C'est un problème qui existe depuis la mise en place de la ligne de tramway, en 2013 : dans certaines courbes, près de la mairie de Joué-les-Tours, mais aussi à Tours-Centre ou Tours-Nord, le frottement des roues sur les rails produit parfois un crissement très fort et très désagréable. Un crissement dont le volume augmente très fortement en cas de forte chaleur, comme en ce moment, ou en cas de pluie.

Un problème connu depuis la mise en service du tramway, en 2013

Même au quatrième étage, le bruit est assourdissant quand le tramway passe au pied des immeubles de l'avenue Victor Hugo, près de la mairie de Joué-les-Tours. Dès qu'il pleut beaucoup, ou au contraire quand il fait très sec, comme en ce moment, les crissements réapparaissent à chaque passage du tram, dès l'aube, et jusque dans la nuit. Lolita Clémenceau habite là depuis 8 mois, et elle n'en peut plus : "C'est un bruit très strident, très irritant, qui perce les tympans. _Ca dure une bonne quinzaine de secondes. En fonction de la météo, ça peut être toutes les 5-10 minutes, de 5H20 à 0H30_. On ne peut ni ouvrir les fenêtres, ni profiter de la jolie terrasse que nous nous sommes faites. Ce n'est pas vivable. On a une petite fille de 3 mois qui dort mal, à cause de la chaleur et du bruit. L'enfer!"

On sait qu'un tramway fait du bruit, ce n'est pas le problème, on le savait en achetant, mais un crissement comme ça, ce n'est pas possible"

Aucune solution dans l'immédiat, selon Fil Bleu

Le gestionnaire de la ligne reconnait qu'il y a un problème. Kéolis rappelle qu'il prend déjà des mesures préventives pour limiter les nuisances sonores : le meulage d'un tiers des rails de la ligne, tous les ans, et un graissage manuel régulier. La solution semble être l'installation d'un nouveau système de graissage embarqué sur les rames. Il lubrifierait suffisamment les rails pour limiter le frottement, et donc le bruit, tout en évitant que le tramway patine. Jérome Barberon, chargé de la maintenance chez Kéolis, reconnait qu'il n'y a pas de solution immédiate : "A court terme, on ne peut rien faire. Ce sont des projets qui prennent du temps. A Brest et Strasbourg, par exemple, ça a mis deux à quatre ans pour être validés puis mis en place. On est en train d'étudier l'implantation de ce dispositif sur le réseau de Tours".

La compagnie explique aussi qu'un nouveau graissage des rails, demandé par les riverains, serait inutile. L'amélioration ne durerait que quelques jours.