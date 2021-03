VIDÉO - Le tunnel du prolongement de la ligne 14 est terminé dans le sud de Paris

Le travail d'Allison est terminé. Le tunnelier, du nom de la championne du monde de l'équipe de France de handball Allison Pineau, est venu à bout du creusement des 14 km du prolongement de la ligne 14 sud à Paris. Le dernier tympan qui séparait la station Olympiades dans le 13e arrondissement au tunnel qui mènera vers l'aéroport d'Orly, a été percé avec fracas ce mercredi 3 mars à Maison-Blanche.

"C'est une belle arrivée et un beau progrès pour la ligne 14 et le 13e arrondissement. Et pour nous, c'est la fin de quatre ans d'un chantier extraordinaire, important, et éprouvant." témoigne Zahir, de l'émotion dans la voix. "C'est dur, on travaille sous terre, la machine tombe aussi en panne parce qu'on rencontre différents matériaux dans le creusement, donc on doit agir vite, réparer vite pour assurer la production parce que quand la machine s'arrête, de nombreux ouvriers sont à l'arrêt aussi donc il faut être acteur tout le temps et à 100%." raconte l'électricien qui n'a pas encore terminé sa mission sur le chantier de la ligne 14 sud est.

Allison s'en va au cimetière des tunneliers

Les ouvriers de la RATP vont désormais devoir dire au revoir à Allison, lancée en juillet 2019 : Le tunnelier doit être découpé en morceau pour le faire sortir de sous terre. Après l'avoir fait grimper les 30 mètres de profondeur qui le sépare de la surface, il terminera à la casse. "C'était le dernier tunnelier qui creusait les 14km du tunnel du prolongement de la ligne 14 au sud." affirme Stéphane Garreau, directeur d'opération du prolongement de la ligne 14 de la RATP.

AVANT le percement - Avec une oeuvre éphémère de l'artiste Stoul pour célébrer cette étape du chantier. © Radio France - Laurence Méride

Une étape très importante pour la ligne 14 et pour le projet du Grand Paris Express : "La future ligne 14 sera longue de 27 km et verra transiter un million de voyageurs à terme. Avec le percement de ce dernier tympan, Paris intra-muros est relié jusqu'à Paris Orly désormais. Cette ligne deviendra un axe majeur du nord au sud de la capitale."

Mais pour ça, il faudra attendre 2024. Le prolongement de la ligne doit être livré avant le lancement des Jeux Olympiques.

APRES le percement © Radio France - Laurence Méride

Prochaine étape : l'aménagement des gares

Pour que la liaison entre la station Olympiades (13e arrondissement) et l'aéroport d'Orly soit effective, les travaux continueront jusqu'en 2024. La pose des premiers rails a déjà commencé à Morangis et la gare du Pont de Rungis. Maintenant que le tunnel est creusé et une fois que les stations seront construites, c'est-à-dire bétonnées, l'aménagement des gares va démarrer. "On va monter les structures internes, les murs, les escaliers, l'électricité, la plomberie, le chauffage, la ventilation les escaliers mécaniques, les ascenseurs." Un chantier qui commencera à l'été 2021.