VIDÉO - Le vrai du faux du D-Day : la rocade de Bayeux, premier périphérique de France ?

Vrai ou faux ? Le premier périphérique de France n'est pas celui de Paris mais celui de Bayeux. Et bien c'est vrai ! Il a été construit pour contourner la ville après le Débarquement des alliés sur les plages de Normandie.

Le premier périphérique de France est bien celui que tous les habitants de Bayeux connaissent sous le nom de by-pass. Le modèle sera ensuite repris partout, à Paris bien évidemment... mais aussi pour prendre un exemple bien connu dans la région, celui que vous empruntez peut-être quotidiennement : le périphérique de Caen.

Mais c'est donc à Bayeux que tout a commencé. En 1944, il y a urgence. Les alliés ont débarqué le 6 juin. Les Anglais entrent dans la ville le 7. Bayeux est la première ville et sous préfecture libérée sur l'hexagone. La première de la métropole c'était Ajaccio un an plus tôt...

La ville de Bayeux est à la croisée des chemins, sur l'axe ouest-est, l'ancienne route nationale 13 de Cherbourg vers Caen, et sur l'axe nord-sud entre la côte du Bessin, où le port artificiel construit à Arromanches sert à décharger des tonnes de matériel allié, et le front situé désormais au niveau de Tilly sur Seules.

Bref, tout le monde va essayer de transiter par la cité médiévale. Autant dire que les ruelles étroites et tortueuses se retrouvent très vite engorgées. Les chars et les véhicules militaires ont déjà du mal à passer. Evidemment, ils ne peuvent absolument pas se croiser..

Les Bulldozers entrent alors en scène

On prend en effet très vite la décision de créer une route pour contourner la ville. La mission est confiée au génie britannique. Les Royal Enginners attaquent le chantier le 18 juin 1944. Les bulldozers dégagent et nivellent le terrain.

Des rouleaux de grillage sont ensuite déroulés sur le sol, renforcés à intervalles réguliers par des barres à béton afin d'éviter aux véhicules de patiner dans la boue en cas de pluie. Mais aussi pour éviter également les nuages de poussière par temps sec, histoire de ne pas se faire repérer par l'aviation allemande.

Il aura fallu moins de trois semaines pour construire cette première rocade de France, baptisée by-pass, ce qui veut dire contournement en anglais. A Bayeux, on prononce bi-pass. Aujourd'hui encore, il sert à contourner Bayeux.

Si on creusait sous le bitume, et bien on retrouverait le grillage déroulé en 1944. Heureusement ce ne sont plus les chars et les blindés qui l'empruntent quotidiennement !