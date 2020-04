Les images impressionnantes des Airbus A380 stationnés à l'aéroport de Châteauroux

L'aéroport de Châteauroux a partagé les images saisissantes des six Airbus A380 stationnés depuis une semaine. Cinq autres doivent arriver prochainement pour une durée de six mois.

Même avec une vue en hauteur, on se rend compte de la démesure de ces avions

Les six premiers Airbus A380 de la compagnie British Airways ont atterri il y a une semaine sur la piste de l'aéroport Marcel Dassault, à Châteauroux. Cinq autres appareils doivent également arriver dans les prochains jours. Sur sa page Facebook, l'aéroport a publié une vidéo avec des images très impressionnantes de ces 6 Airbus stationnés sur le taxiway. Les images ont été capturées par Jonathan Zaninger, un agent AFIS (Aerodrome Flight Information Service) de l'aéroport de Châteauroux.

Au total, onze Airbus A380 vont donc être "confinés" pendant six mois à Châteauroux. Ils vont être entretenus par des techniciens et mécaniciens de British Airways. La compagnie britannique avait besoin de trouver un endroit pour stocker une partie de sa flotte. Les avions sont presque tous à l'arrêt. Le trafic aérien s'est nettement ralenti en raison de l'épidémie de Covid-19 et du confinement instauré dans de très nombreux pays.

Pour l'aéroport Marcel Dassault, c'est une aubaine économique mais c'est avant tout la preuve de l'attractivité du site. De nombreuses compagnies font le choix de venir y entraîner et former leurs pilotes. Il y a également une activité fret qui continue même en période d'épidémie, malgré un ralentissement inévitable.