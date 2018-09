Avignon, France

Alors que la limitation à 80 km/h est en vigueur depuis bientôt trois mois, les motards ne décolèrent pas en Vaucluse. Ils ont mené une journée d'action, Samedi, au cours de laquelle ils ont bâché trois radars autour d'Avignon.

80 km/h = danger ?

D'après Gilles, la nouvelle limitation de vitesse sur les routes départementales et nationales a accru le danger : «derrière nous, les voitures collent. Il n'y a plus de distances de sécurité et en cas de freinage ça devient dangereux. J'ai failli me faire percuter par l'arrière plusieurs fois».

La @FFMC84 bloque une voie de la rocade avignonnaise pour bâcher plusieurs radars pic.twitter.com/bmQycUJ7lY — France Bleu Vaucluse (@bleuvaucluse) September 22, 2018

Moins de radars, plus de gendarmes

La fédération des motards en colère, à l'origine de cette journée d'action contre les radars, aimerait une politique de sécurité routière moins basée sur la «répression». «On se focalise sur la vitesse mais on sait très bien que ce n'est pas la vitesse qui est responsable des accidents mais les comportements», affirme Thierry Drouard, coordinateur de la fédération en Vaucluse. Il plaide pour plus de présence humaine au bord des routes : «un radar ne mesure et ne réprimande qu'une chose : la vitesse. Un policier ou un gendarme, est, lui, apte à juger si un conducteur est en état de conduire ou pas, s'il est en train de faire une manœuvre dangereuse.»