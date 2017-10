VIDEO - Les nouveaux engins pour se déplacer en ville présentées au salon Autonomy

Le salon de la mobilité urbaine Autonomy se tient jusqu'à samedi 21 octobre à la Grande Halle de la Villette. Découvrez et testez de nouveaux engins.

A côté des désormais classiques mono-roue électriques et autres hoverboards, de nouveaux engins font leur apparition dans les allées d'Autonomy. Le salon de la mobilité urbaine se tient pour la deuxième édition à la Grande Halle de la Villette jusqu'à samedi 21 octobre. Petite sélection des innovations à découvrir.

Mobilité urbaine : les nouveautés à tester sur le salon Autonomy demain à la Villette pic.twitter.com/6LlIytPAB4 — France Bleu Paris (@francebleuParis) October 20, 2017

Stigo : le mini-scooter électrique pliable

Ce petit engin léger (14 kilos) et électrique se conduit comme un scooter. On tourne la poignée et c'est parti. Avec une vitesse maximale de 25 km/h et une autonomie de 40 km, il est limité à la ville. Un moyen idéal de parcourir le dernier kilomètre assure la société estonienne qui le fabrique. Sa particularité : il se replie en deux secondes et ne prend alors pas plus de place qu'un sac de golf. Ce qui permet de le transporter dans sa voiture, le train voire même le rentrer chez soi.

Une fois plié, le Stigo fait la taille d'un sac de golf © Radio France - Emilie Defay

La Microlino, une mini voiture électrique

Pour ceux qui se sentent plus en sécurité derrière une carosserie, le fabricant de trottinette Micro mobility à imaginé une mini voiture électrique en forme d'oeuf inspiré de l'Isetta, une voiture Italienne des années 50. D'une longueur de 2m60, ce quadricycle de deux places peut se garer à la perpendiculaire comme le Twizy de Renault. Particularité : on rentre par l'avant. Vitesse de pointe : 90 km/h et 130 kilomètres d'autonomie.

La Microlino, une mini voiture électrique au look neo-rétro © Radio France - Emilie Defay

Le Galuchon, un sac à dos connecté et lumineux pour les cyclistes

Les cyclistes ont eux aussi droit à beau coup d'innovations. Comme le casque airbag Hovding. Il ressemble à une écharpe et en cas de choc, se transforme en airbag qui protège la tête et la nuque. Pour assurer leur sécurité, les cyclistes peuvent aussi compter sur le Galuchon, un sac à dos intelligent et lumineux développé par la société Galanck. Connecté à une application de navigation GPS, il est équipé de sangles lumineuses. Elles clignotent en orange quand on tourne ou s'allume en rouge quand on freine pour prévenir les automobilistes. Et pour indiquer la direction à prendre au cycliste, les bretelles vibrent à droite ou à gauche.