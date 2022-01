Les opposants à l'autoroute Toulouse-Castres, qui doit voir le jour en 2025, publient une vidéo détournant la bande-annonce du film phénomène de Netflix "Don't Look Up". Le "Déni cosmique" devient le "Déni Tarnais".

VIDÉO - Les opposants à l'A69 dans le Tarn parodient le phénomène "Don't Look Up"

C'est une nouvelle façon de se faire entendre. Les opposants à l'autoroute Toulouse-Castres, dont la mise en service est prévue en 2025, publient en ce début d'année une vidéo humoristique sur Youtube. Le collectif La voie est libre a détourné la bande-annonce du film Don't Look Up d'Adam McKay qui atteint les sommets du classement Netflix. La comète géante, qui inquiète les deux astronomes du film, est remplacée par l'A69 et ainsi le "Déni cosmique" devient le "Déni Tarnais" dans la voix de la star Leonardo DiCaprio, plutôt très cocasse.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Le chantier doit démarrer l'an prochain

Le chantier de l'A69, estimé à 480 millions d'euros, devrait démarrer à la "mi 2023" indiquait Jean Castex, en visite dans le Tarn en septembre dernier. L'autoroute mettra Castres à 45 minutes de Toulouse, contre 1h20 actuellement.

Les opposants critiquent notamment l’ouverture de trois carrières temporaires pour les besoins du chantier sur le tracé de l’autoroute, à Saint-Germain-des-Prés, Montcabrier et Villeneuve-les-Lavaur. Et ils n'en démordent pas : il y a une solution alternative qui consiste à aménager la RN 126.