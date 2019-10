VIDEO - Les règles à respecter à pied pour cohabiter avec le tramway avignonnais

Avignon, France

Pas facile de s'habituer à l'arrivée du tramway avignonnais ! Depuis sa mise en service il y a une dizaine de jours, les automobilistes, les cyclistes et les piétons doivent se familiariser avec la traversée des rails et la circulation des tramways, plus silencieux que les voitures. Ce mardi 29 octobre, un piéton a heurté l'une des rames au niveau de la rocade et s'est blessé à la tête. Il s'est engagé sur un passage clouté alors que le feu était rouge_.Après l'accident, les conducteurs de tramway ont baissé la vitesse de circulation à 10 km/h sur les zones les plus fréquentées. "Ce sont des mesures préventives car sur la première année de mise en service d'un tramway, le nombre d'accident est deux fois plus important que sur les années suivantes"_, souligne Laurent Dunhill, chef de projet Tramway à la TCRA (Transports en commun Région d'Avignon).

Sur les voies du tramway, le piéton n'est pas prioritaire

Contrairement aux passages piétons situés sur la route, les passages cloutés présents sur la plateforme de tramway ne sont pas marqués de bandes blanches. Ils sont délimités par des plots métalliques et rappellent que le piéton doit toujours céder la place au tramway. "Le conducteur de tramway ne peut pas esquiver un piéton qui force le passage pour éviter l'accident. De plus, un tramway pèse 32 tonnes, il est donc beaucoup plus lourd qu'un bus et met plus longtemps à s'arrêter", explique Laurent Dunhill. Il rappelle les règles de base pour traverser les rails, à savoir regarder systématiquement de chaque côté avant de traverser et respecter les feux de signalisation quand ils sont présents aux passages cloutés.