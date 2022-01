VIDÉO - Les transporteurs en Drôme et en Ardèche alertent : "On doit augmenter nos prix sinon on va mourir"

Alors que le prix du gazole continue de battre des records, le président de la Fédération Nationale des Transports Routiers (FNTR) en Drôme et en Ardèche, lance un appel à l'aide à l'État. Jean-Luc Bres s'alarme pour l'avenir de la profession. Il était invité de France Bleu Drôme-Ardèche ce mercredi 19 janvier.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les prix du gazole battent de nouveaux records en atteignant en moyenne 1,62€ le litre, comment cela se répercute-t-il pour les entreprises des transports ?

La hausse est supérieure à 30% en un peu plus d'un an et c'est en augmentation permanente. Il va falloir changer la façon de travailler et augmenter nos tarifs si les clients le veulent bien. Mais c'est très compliqué aussi pour eux. Certaines sociétés signent des contrats avec une indexation sur le prix du gazole. La problématique, c'est que toutes les entreprises ne font pas ça. Tous les transporteurs qui ne peuvent augmenter leurs prix vont avoir de gros soucis.

Vous qui représentez une centaine d'entreprises en Drôme et en Ardèche, sont-ce les plus petites ou les plus grandes entreprises les plus touchées ?

Tout le monde est touché. Il faut passer à un autre rythme. On sera obligé d'augmenter nos prix sinon on va mourir. On n'a pas d'aide et on demande à l'Etat d'avoir une permission totale d'indexer nos prix sur le prix de gazole. On aimerait aussi un blocage des prix du gazole même si j'ai un doute sur la possibilité. Cela fait deux ans que l'on traverse une période compliquée et on n'en peut plus.

Vous êtes transporteur à Montélimar, combien cette hausse du gazole vous coûte-t-elle en plus ?

Je consomme 36.000 litres de gazole par semaine, cela représente donc 7.000 euros en plus par semaine. Ce n'est pas tenable. Ce sont des chiffres abyssaux. On lance un appel au secours.

Que dites-vous à vos salariés ? D'être un peu plus souples sur l'accélérateur ?

Depuis longtemps, on fait de l'éco-conduite et au niveau de notre personnel et de nos conducteurs, tout le monde fait attention. On paye même des formations sur l'éco-conduite. Le bénéfice, comme pour la voiture, peut être de 2 à 6 litres. Les salariés le comprennent bien. Beaucoup prennent la voiture pour aller travailler donc ils savent comment ça se passe.

Le petit camion électrique, testé à Lyon en ce moment, peut-il être une solution d'avenir pour la profession ?

Cela peut être une solution d'avenir mais il n'y a pas que ça. Le petit camion électrique ne peut marcher que sur les grandes métropoles. On a aussi le gaz mais là également le prix a doublé. On peut enfin marcher au B100, qui est du colza, mais le problème c'est que c'est encore plus cher que le gazole.