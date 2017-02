VIDEO Les voitures chassées du marché couvert de Metz

Il faut changer ses habitudes à partir de mercredi 1er mars pour se garer dans le secteur du marché couvert de Metz. C’est la fin des places de parking dans la cour du marché. Les places à proximité deviennent chers, 25 centimes la minute ! L’objectif est d’en finir avec les voitures ventouses.

Le 1er mars marque la fin du stationnement dans la cour du marché couvert de Metz, "les voitures sont des squatteuses, nous voulons redonner aux places leur première vocation, accueillir des marchands. C’est mieux pour la santé, pour l’embellissement et l’attractivité de la ville" argumente Guy Cambianica, le conseiller municipal chargé de la politique du stationnement. Il y a en ligne de mire l’obtention du classement de Metz au patrimoine de l’Humanité, à l’UNESCO.

Les places de parkings à proximité, place Jean-Paul II et place Saint Etienne au pied de la cathédrale, sont conservées, "nous ne voulons pas punir le commerce, et puis les voitures place Saint-Etienne ne gâchent pas les photos de la cathédrale quand elles sont prises d’en bas, de la place de Chambre" ajoute Guy Cambianica.

Guy Cambianica, conseiller municipal chargé du stationnement, répond aux critiques des commerçants. Partager le son sur : Copier

Pas de punition mais les parkings deviennent quand même très chers : 25 centimes d’euros la minute après une demi-heure gratuite. De toute façon, au bout d'une heure, il faudra lever le camp, la mairie veut que les places se libèrent vite. Donc, les automobilistes paieront au maximum 7,50 euros.

Les commerçants du marché couvert sont nombreux à se dire consternés, "cette formule va faire fuir les clients" selon eux.

La majorité des commerçants du marché couvert conteste cette nouvelle formule de stationnement. Partager le son sur : Copier

Guy Cambianica leurs répond que "le changement fait toujours peur, souvenez-vous quand on a rendu les rues piétonnes, ils protestaient et puis après leur chiffre d’affaire a bondit. Aujourd’hui, des ajustements sont possibles, comme élargir le stationnement gratuit au-delà de trente minutes, mais on ne redonnera jamais la place du marché couvert aux voitures. Et puis, prenez l'exemple de Sarrebruck où le parking est plus cher mais les produits dans les magasins le sont beaucoup moins qu’ici. Et Sarrebruck ne désemplit pas".

Les 180 horodateurs de la ville de Metz changés

Il faut entrer le numéro de sa plaque d’immatriculation dans les nouveaux horodateurs pour les emplacements qui débutent par trente minutes gratuites. Une opération que l’on peut faire à distance via les applications Easy Park et OPnGO.

Les numéros de plaques d’immatriculations ne restent qu’une demi-journée en mémoire dans les horodateurs, c’est pour limiter le stationnement à une heure par demi-journée dans ce secteur cathédrale. Ensuite, elles sont effacées.

Comment utiliser ces nouveaux horodateurs ?