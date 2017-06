VIDÉO 360° - LGV Bretagne - Pays de la Loire : en immersion dans une cabine de conduite

A quelques jours de la mise en service de la ligne à grande vitesse Bretagne - Pays de la Loire, les conducteurs achèvent leur formation pour maîtriser la conduite à 320 km/h pour les TGV et 200 km/h sur les TER.

Après cinq ans de travaux et plusieurs mois d'essais, les usagers vont enfin pouvoir profiter de la ligne à grande vitesse Bretagne - Pays de la Loire. Pour maîtriser cette nouvelle ligne et rouler jusqu'à 320 km/h, les conducteurs de TGV suivent des formations depuis le mois d'avril. Les conducteurs TER sont aussi concernés, pour les rames qui ont été adaptées et qui circuleront sur la Virgule de Sablé-sur-Sarthe, en empruntant une section de la LGV entre Sablé-sur-Sarthe et Laval, roulant ainsi à 200 km/h.

Vidéo à 360°

Mais au fait, avez-vous déjà eu la chance de monter à bord de la cabine de conduite d'un TGV, et de voir défiler le paysage en tête de train ? La SNCF a réalisé il y a quelques mois une vidéo qui permet aux internautes de s'imaginer aux manettes.

