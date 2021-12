VIDÉO - LGV Sud-Ouest : près de 200 opposants réunis devant le conseil régional à Bordeaux

Entre 150 et 200 opposants à la LGV Sud-Ouest étaient réunis ce lundi 13 décembre au matin devant le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, à Bordeaux (Gironde). Une manifestation organisée alors que les élus régionaux doivent voter le financement du Grand Projet du Sud-Ouest (GPSO). Les opposants, rassemblés à l'appel de plusieurs associations environnementales et d’élus de toute la région, dénoncent les conséquences écologiques de cette future ligne à grande vitesse vers Toulouse et vers Dax. Ils dénoncent également le coût du projet, estimé à plus de 14 milliards d’euros.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

à lire aussi LGV : un projet ferroviaire très redouté à Bernos-Beaulac dans le sud de la Gironde

Opposition des écologistes

"Ce projet, c'est de la démesure" expliquait ce matin sur France Bleu Gironde Nicolas Thierry, le président du groupe écologiste au conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. "Cette initiative va endetter la Région pour plusieurs décennies, relève-t-il, elle va assécher les finances publiques et détruire 5 000 hectares d'espaces naturels" poursuivait l'élu. A la mairie de Bordeaux aussi les élus EELV s'opposent à la ligne grande vitesse. Fin octobre dernier, le maire Pierre Hurmic demandait l'arrêt de "ce projet insensé".

"Nous ne financerons pas le GPSO", affirmait également Jean-Luc Gleyze, président socialiste du département, lors de la séance plénière du conseil départemental de la Gironde, lundi 22 novembre. En revanche, les conseillers départementaux ont voté à une large majorité pour la mise en place d'un fonds de concours de 170 millions d'euros, pour permettre à Bordeaux Métropole d'enclencher enfin son projet de RER Métropolitain.