VIDÉO | Ligne B du métro de Rennes "On veut tenir le planning et le budget" Xavier Tirel directeur général de la Semtcar

Le chantier de la ligne B du métro de Rennes entre dans sa dernière phase. L'équipement doit être inauguré en décembre 2020. Il reste donc 14 mois pour terminer l'aménagement des stations et tester les nouvelles rames.

Rennes, France

C'est en décembre 2020 que l'on pourra emprunter la nouvelle ligne B du métro de Rennes. Il faut encore patienter un peu plus d'un an pour découvrir cette ligne qui ira du Sud Ouest au Nord Est de Rennes. Une ligne B avec 15 stations, qui représente 14 kilomètres de voies dont 8 kilomètres en souterrain entre Saint-Jacques-Gaieté et Cesson-Via Silva.

Xavier Tirel, le directeur général de la Semtcar, maître d'ouvrage de ce chantier, était l'invité de France Bleu Armorique ce lundi matin.

Il annonce déjà que le "planning sera tenu pour la ligne B du métro de Rennes, il reste encore 14 mois et beaucoup de travail" explique-t-il. La voie du métro est en train d'être terminée "on travaille au niveau du viaduc" explique Xavier Tirel. "Et dans les stations, ce sera terminé en juin 2020."

Le directeur général de la Semtcar précise qu'ensuite il faudra faire des essais des nouvelles rames du métro.

"Elles sont plus grandes que celles de la ligne A. Il s'agit d'un véhicule totalement nouveau qui n'a jamais été commercialisé par Siemens. Les rames sont plus grandes, plus larges, avec plus de vitres et elles pourront transporter plus de monde" décrit Xavier Tirel. Il faudra donc réaliser des tests sur les voies. "Il s'agit toujours d'un véhicule automatique" comme pour la ligne A.

Avant les essais, il faut terminer les stations du futur métro

Avant les essais des rames de métro au printemps prochain, il faut terminer la construction des stations. Elles sont en train d'être aménagées explique le directeur général de la Semtcar. Il y a notamment beaucoup de travail dans les stations Gares et Saint-Anne où se croiseront les deux lignes du métro de Rennes.

On peut découvrir les nouvelles stations du métro sur un site dédié, avec une visite virtuelle qui nous plonge au cœur du futur métro rennais et des nouvelles stations. On y découvre beaucoup de couleurs, un travail sur la lumière et l'insonorisation.

"Le budget est tenu également" précise Xavier Tirel. " Et on a l'ambition qu'il soit respecté jusqu'au bout, c'est un budget de près d'1.2 milliard d'euros."