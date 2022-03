VIDÉO - Marie, la nouvelle motrice du Tramway du Mont-Blanc, est arrivée à Saint-Gervais

Ce mercredi 23 mars, la nouvelle motrice du Tramway du Mont-Blanc est arrivée à Saint-Gervais (Haute-Savoie). Plus moderne et plus confortable, Marie entrera en service l’hiver prochain.

Impossible de la louper. Avec ses 32 mètres de long et ses 54 tonnes, Marie est un beau bébé. Ce mercredi 23 mars, la toute nouvelle motrice du Tramway du Mont-Blanc (TMB) a fait une entrée triomphale dans le rue du Fayet sur la commune de Saint-Gervais. Une arrivée en grandes pompes saluée par plusieurs centaines de personnes. Tout le monde voulait voir celle qui, après une phase de tests, transportera l’hiver prochain les voyageurs du TMB du Fayet au Nid d’Aigle à 2372 mètres d’altitude.

Révolution

D’ici l’automne, Marie sera rejointe par trois autres nouvelles motrices (Jeanne, Anne et Marguerite). Elles vont remplacer les trois machines exploitées depuis 1957. Plus modernes et plus confortables, "elles vont révolutionner le Tramway du Mont-Blanc" explique Damien Girardier de la Compagnie du Mont-Blanc, l’exploitant du train à crémaillère le plus haut de France. Propriété du Conseil départemental de la Haute-Savoie, le TMB est en pleine phase de modernisation. Cent millions d’euros ont été investis pour l’achat des quatre motrices, la réfection des 12,5 km de voie et la réfection des gares de Saint-Gervais, du Fayet et du Nid d’Aigle.