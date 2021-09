VIDEO : Meeting aérien à la BA116 Luxeuil-les-Bains Saint-Sauveur

C'est le seul meeting aérien en France à se tenir en 2021, 60.000 spectateurs sont attendus durant deux jours à la Base Aérienne 116 de Luxeuil-les-Bains / Saint-Sauveur en Haute Saône. Démonstrations et animations pour une grande fête populaire de l'aviation.

C'est la fête de l'aviation tout ce week-end à la BA 116 de Luxeuil-les-Bains / Saint-Sauveur en Haute-Saône avec un meeting aérien portes ouvertes. Ce meeting devait se tenir en 2020, il avait été reporté au printemps 2021, pour finalement se tenir ce week-end des 18 et 19 septembre.

A noter que c'est le seul meeting aérien en France sur l'année 2021, d'où l'afflux de spectateurs.

On attend 60.000 personnes sur les deux jours, c'est à dire une jauge maxi de 30.000 samedi et autant dimanche, de 10h à 18h.

Meeting Aérien BA116 Luxeuil-les-Bains Saint-Sauveur. Un A400 M de l'armée de l'air Française © Radio France - Jean-François Fernandez

Coté spectacle il y a 73 avions venus de plusieurs pays :

France

Royaume Uni

Belgique

Danemark

Roumanie

Suisse

Meeting Aérien BA116 Luxeuil-les-Bains Saint-Sauveur. Un des 10 Alpha Jet de la Patrouille de France © Radio France - Jean-François Fernandez

Le public attend particulièrement la patrouille de France avec 10 Alpha Jet présents à Luxeuil (prestations à 16h samedi et dimanche)

Les missions de la BA 116

La Base aérienne 116 « Lieutenant-colonel Tony Papin » de Luxeuil - Saint-Sauveur est au cœur de l’activité opérationnelle de l’armée de l’Air et de l’Espace. Véritable système de combat à part entière, elle concourt à toutes les missions permanentes de l’armée de l’Air et de l’Espace.

La protection : à l’aide de la 2ème Escadre de chasse, elle contribue, H24 et 7 jours sur 7, à la souveraineté de l’espace aérien national. L’intervention immédiate : elle permet de déployer très rapidement un dispositif de combat, projeter force et puissance (exemple : Hamilton en avril 2018) ou porter assistance. La dissuasion : elle peut accueillir et mettre en œuvre des appareils de la composante aéroportée de la dissuasion nucléaire pour défendre les intérêts vitaux.

La BA 116 c'est un peu plus d'un millier de personnes, militaires et civils.

Meeting Aérien BA116 Luxeuil-les-Bains Saint-Sauveur © Radio France - Jean-François Fernandez

Le meeting, une vitrine du savoir-faire

Pour Arnaud Bouilland, le colonel commandant la Base Aérienne 116 de Luxeuil-les-Bains, ce meeting est avant tout une vitrine pour découvrir les différents métiers et savoir-faire de l'armée de l'air et de l'espace.

Le Colonel Arnaud Bouilland, commandant de la BA 116 © Radio France - Jean-François Fernandez

"Par exemple la Patrouille de France, mais aussi le Rafale Solo Display. Vous allez retrouver également l'A400 M, l'avion de transport qui est mis en œuvre par l'armée de l'air et de l'espace. Les équipes de voltige de l'armée de l'air, les parachutistes de l'armée de l'air et de l'espace. Voilà donc tous ces ambassadeurs. Et en plus de ça, on va avoir des avions étrangers. On a des avions de chasse belges et danois, roumains, suisses qui vont venir faire des démonstrations en vol. Et puis, un certain nombre d'acteurs privés aussi, qui possèdent des avions et qui les mettent en œuvre dans les nombreux meetings. Je pense par exemple à un Mirage 3 qui est possédé par un acteur privé et qui va faire une démonstration en vol, mais aussi des avions qui sont plus anciens, comme par exemple des P-51 Mustang qui vont nous faire un très, très beau show aérien".

Le colonel Arnaud Bouilland, commandant de la BA 116 Copier

à lire aussi VIDEO - Des Mirages de la BA116 de Luxeuil assurent la police du ciel des pays baltes

Passage des Alpha Jet de la Patrouille de France © Radio France - Jean-François Fernandez

Démonstration de la Maraud Fox

Les habitants de Haute-Saône ont l'habitude d'entendre et voir passer régulièrement les Mirages 2000-5 de la BA 116 au dessus de leur maison, mais tout le monde ne connait pas forcément les missions pour lesquelles s'entrainent les pilotes. A 11h55 samedi et à 15h dimanche la patrouille « Maraud Fox », créée pour faire des démonstrations au public des missions au quotidien des pilotes de la BA 116 donnera un aperçu de ce travail dans un show d'environ 15 minutes.

Un des deux Mirages 2000-5, du Groupe de chasse 1/2 Cigognes, qui compose la Patrouille de démonstration Maraud Fox. © Radio France - Jean-François Fernandez

Lorsqu'un avion entre dans l'espace aérien Français sans autorisation, les pilotes de la BA 116, en veille 24h sur 24h lorsqu'ils sont de permanence, décollent pour aller l'intercepter. C'est une des missions des pilotes de la BA 116 avec également des opérations extérieures.

Le Capitaine Damien, du groupe de chasse 1/2 Cigogne explique : "Les avions de la BA 116, les Mirages 2000 - 5 présents sur la base depuis 2011 ont une patrouille de démonstration tactique basique à deux avions. C'est loin d'une démonstration type Patrouille de France, nous ce qu'on va vous montrer, c'est le travail quotidien de l'entraînement qu'on fait et nos missions. C'est un petit résumé de nos missions de temps de paix et de temps de guerre qu'on pourrait faire avec les Mirage 2000-5".

Les deux Mirages 2000-5, du Groupe de chasse 1/2 Cigognes, qui composent la Patrouille Maraud Fox prêts à décoller. © Radio France - Jean-François Fernandez

Le capitaine Nicolas, pilote de la Maraud Fox détaille la démonstration : "Notre démonstration se décline en trois volets. Un premier volet qui va être l'interception d'un avion rapide plutôt à tendance hostile, ensuite à l'interception d'un appareil plutôt lent qui pourrait être un appareil civil qui aura besoin d'assistance. Enfin, le troisième volet qui clôture notre démonstration, c'est un volet avec des manœuvres qui font partie des manœuvres qu'on utilise lors de nos missions de combat. Des manœuvres qu'on fait tous les jours en mission d'entraînement et qu'on utilise après une mission de combat réel".

Pour cette démonstration, l'interception se déroule dans un périmètre restreint et à faible vitesse pour que le public puisse en profiter, dans un opération réelle une interception peut se faire sur une longue distance dans une zone de plusieurs kilomètres carrés.

Reportage sur la démonstration Maraud Fox Copier