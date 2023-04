Le MSC Virtuosa a une capacité de 6 334 passagers, 1 704 membres d'équipage et possède 2 421 cabines. Des chiffres qui font tourner la tête. "C'est un record de capacité d’accueil pour Cherbourg depuis la reprise des activités en 2021" selon l'Office de tourisme du Cotentin. Le MSC Virtuosa a quitté Southampton en Angleterre vendredi dernier il s'est arrêté à Hambourg en Allemagne avant donc Cherbourg. À son bord : principalement des Allemands et des Britanniques.

Le plus long écran LED installé en mer avec effets visuels

Quelques chiffres

331m de long

43m de large

67m de haut

19 ponts

32 ascenseurs

5 piscines + un parc aquatique de 1000 m2

Un parcours d’accrobranche à 80 mètres au-dessus de la mer

Une piste de running

Le MSC Virtuosa possède 2421 cabines - MSC rights

La promenade intérieure de 112 mètres de long dispose d'un dôme en LED de 93 mètres de long et 6 mètres de large. C’est le plus long écran LED installé en mer avec effets visuels. Six escaliers Swarovski dont chacune des 96 marches contient 640 cristaux scintillants. Côté restauration vous avez le choix : 11 restaurants, 21 bars dont un a pour serveur Rob le robot humanoïde qui prépare des cocktails.

Rob le robot vous prépare vos cocktails - Ivan Sarfatti-MSC Rights

Le MSC Virtuosa est il vertueux en matière d'environnement ?

Climatisé en permanence les machines du Virtuosa tournent non-stop au fuel lourd mais le colosse fait des efforts avec des systèmes de réduction des émissions de gaz et une alimentation à quai. Son petit frère à venir cette année sera converti au gaz naturel liquéfié qui réduit de 20 % les émissions de CO2.

Petit secret...

Comme le veut la tradition, lors de la construction du MSC Virtuosa, des pièces commémoratives ont été disposées à bord du navire pour lui porter chance. Habituellement ses pièces sont disposées et soudées à un endroit inaccessible du navire. Sur le MSC Virtuosa, elles sont cachées dans un endroit secret mais accessible aux passagers. Pour les voir, rendez-vous au pont 5 dans l’ascenseur panoramique situé sur tribord dans l’atrium.

Le MSC Virtuosa a programmé 7 venues sur Cherbourg en 2023

