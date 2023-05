VIDÉO - Montez à bord de l'Insula Oya III, nouveau bateau de l'Île d'Yeu

L'île d'Yeu a son nouveau bateau. A partir de ce mardi 2 mai, les habitants de l'île vont pouvoir embarquer sur ce navire flambant neuf pour rejoindre le continent. Il vient remplacer le précédent bateau qui faisait la navette depuis 40 ans.

Son nom : l'Insula Oya III. Plus rapide, plus grand, et plus propre que l'ancien bateau. Il pourra transporter 400 passagers au lieu de 250 , et plus de marchandises au quotidien. Plus écologique, et c'est une première dans l'ouest, il est relié au réseau électrique lors de ses manœuvres à quai.

Le bateau a été inauguré en fin de semaine dernière. Un événement pour les Islais qui étaient plusieurs centaines à assister à la cérémonie.

Le navire a coûté 22 millions d'euros , pris en charge en majorité par la Région Pays de la Loire. Les travaux à quai, notamment pour relier le bateau au réseau électrique, ont coûté 2,5 millions d'euros.