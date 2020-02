VIDÉO - Montez à bord de l'OMNEO, le nouveau train de la ligne Paris / Cherbourg

La Région Normandie et la SNCF ont ouvert les portes de l'OMNEO Premium, le nouveau train de la ligne Paris / Cherbourg avant son premier voyage ce lundi 17 février.

Cherbourg-en-Cotentin, France

Il mesure 135 mètres de long et offre 505 places. Surtout, il s'apprête à mettre -enfin- à la retraite les vieilles rames quinquagénaires qui exaspèrent les voyageurs de la ligne Paris / Cherbourg. Le premier OMNEO Premium a ouvert ses portes aux curieux samedi en gare de Cherbourg avant son premier voyage ce lundi 17 février.

A l'intérieur, c'est un saut dans le temps par rapport aux trains qui circulent aujourd'hui sur la ligne : une déco moderne, des prises électriques à chaque place, une connexion wifi, des distributeurs de boissons chaudes, des espaces pour les vélos.... Ce train est également accessible aux personnes à mobilité réduite.

VIDÉO - Montez à bord de l'OMNEO Premium

La région Normandie (qui a récupéré la gestion des lignes Intercités normandes le 1er janvier dernier), l'Etat et la SNCF ont investi 1,4 milliard d'euros pour moderniser le matériel et les infrastructures dont 740 millions d'euros pour l'achat de quarante trains OMNEO Premium. Ils seront progressivement mis en service sur les lignes Paris - Cherbourg, Paris - Le Havre et Paris - Deauville / Trouville jusqu'au printemps 2021.

Dès l'an prochain, le nombre de Paris / Cherbourg augmentera, passant de 7 à 10 liaisons par jour. L'OMNEO Premium peut rouler à 200km/h, mais le gain de temps sera minime. Le réseau et le trafic sur la ligne ne permettent pas de rouler à cette vitesse sur l'ensemble du parcours.